    Hermano del rey Carlos III

    El Gobierno británico retirará al expríncipe Andrés el último título militar que le queda

    EFE
    El príncipe Andrés, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/NEIL HALL

    El Gobierno británico “está trabajando” para quitar al príncipe depuesto Andrés, hermano del rey Carlos III, el último título militar que aún le queda, según ha declarado el ministro de Defensa, John Healey.

    Entrevistado este domingo por la cadena BBC, Healey aclaró que esta será una decisión “que el rey Carlos ha indicado que debemos hacer”.

    Andrés Mountbatten Windsor —como se llama a partir de ahora tras perder el jueves el título de príncipe por decisión del monarca— sirvió 22 años en la Marina Real, y como tal aún retenía el título honorífico de Vicealmirante de la Marina, después de haber renunciado en 2022 a otros cargos militares.

    Andrés nunca ocultó su afición por los honores, y le gustaba aparecer de uniforme y con sus medallas, como las que ganó por participar en la Guerra de las Malvinas como piloto de helicóptero.

    La próxima pérdida de este último título deja a Andrés despojado de todos sus títulos y honores, aunque sigue estando dentro de la línea sucesoria, ocupando el octavo puesto tras los hijos y nietos del rey Carlos.

    Una eventual salida de Andrés de esa línea sucesoria, sugerida hasta el momento solo por algunas voces, debería ser consecuencia de una decisión parlamentaria e involucraría a otros países miembros de la Commonwealth en el que el jefe de Estado es el titular de la Corona británica.

    Más inminente resulta la presión sobre Andrés para que declare por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein, el millonario que se suicidó en una celda de Nueva York en 2019: algunos políticos en Estados Unidos ya han sugerido que Andrés se preste a testificar, aunque sea a distancia, por la estrecha relación entre ambos y la participación del expríncipe en algunos casos de abuso de menores de la mano de su amigo.

    EFE

