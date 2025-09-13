El Gobierno de Perú prevé que Machu Picchu reciba más de 1.5 millones de turistas en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Cultura de Perú, Fabricio Valencia, anunció este viernes que el Gobierno peruano proyecta que más de 1.5 millones de turistas pasen este 2025 por Machu Picchu, después de que ya se hayan vendido más de 1.4 millones de entradas desde el comienzo del año.

Este número, mencionado por Valencia durante una comparecencia ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de Perú, superaría el pico histórico de turistas alcanzado en 2019, en el año previo a la pandemia de la covid-19, según resaltó en un comunicado el Ministerio de Cultura.

El titular de la cartera de Cultura anticipó que, de cumplirse las proyecciones de visitas, 2025 podría superar los 4,934 millones de soles en ingresos por divisas (unos 1.42 millones de dólares) que supuso el 2019, año en que el país registró su mayor cifra.

Valencia atribuyó este crecimiento a las últimas mejoras implementadas en la gestión de la ciudadela, principalmente enfocadas al sistema de venta de Machu Picchu, con opción presencial en el Centro Cultural de Aguas Calientes, la población situada a los pies de la ciudadela, conocida oficialmente como Macchu Picchu Pueblo.

“Estas mejoras han permitido ordenar el flujo de visitantes a nuestra maravilla del mundo“, indicó el ministro, “así como garantizar la transparencia en la adquisición de entradas y elevar la satisfacción de los turistas”.