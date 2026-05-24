El gobierno de Trump exigirá a la mayoría de los inmigrantes que solicitan la residencia que abandonen primero Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo

El gobierno de Donald Trump anunció nuevas reglas para la solicitud de la residencia permanente en Estados Unidos, en una de las mayores restricciones a la migración legal en años.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EUA (Uscis, por sus siglas en inglés) informaron que ya no se permitirá que la mayoría de los aspirantes a la tarjeta de residencia, llamada coloquialmente green card, puedan realizar su proceso mientras están presentes en el país.

A excepción de algunos casos que quedarán a criterio de los funcionarios, todos los solicitantes de green card deberán presentar sus peticiones en el consulado de EUA en su país de origen. El cambio representa una de las mayores restricciones a la migración legal.

“Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione según lo previsto por la ley, en lugar de fomentar lagunas legales. Cuando los extranjeros solicitan la residencia desde su país de origen, se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras habérseles denegado la residencia”, dijo el portavoz de Uscis, Zach Kahler, en un comunicado.

Funcionarios de migración, tanto en activo como retirados, le dijeron a la cadena CBS News -socia de noticias de la BBC en EE.UU.- que el memorando publicado este viernes probablemente tendrá implicaciones de gran alcance.

Michael Valverde, que ocupó altos cargos en Uscis bajo gobiernos republicanos y demócratas hasta el año pasado, afirmó que el anuncio “trastornará los planes de cientos de miles de familias y empleadores cada año”.

“Se trata de una decisión en gran medida sin precedentes que limitará enormemente la inmigración legal a EUA”, le dijo Valverde a CBS News.

“Las personas que han cumplido fielmente las normas se enfrentan ahora a una enorme incertidumbre”.

Para muchos inmigrantes, volver a su país de origen podría hacer que les resultara difícil o imposible regresar a Estados Unidos.

La mayoría debe salir de Estados Unidos

Hasta ahora, la mayoría de los inmigrantes no residentes, con distinto tpo de visas, podían solicitar un “ajuste de estatus” que les aseguraba un camino para solicitar y obtener la residencia sin tener que salir de territorio estadounidense, pudiendo así continuar con sus trabajos o actividades y mantenerse con sus familias.

Pero Uscis anunció en su memorando que se ordena a los funcionarios de migración que tengan en cuenta los factores y la información pertinentes caso por caso a la hora de determinar si se justifica una exención extraordinaria para que un solicitante de green card se quede en EUA mientras realiza la petición.

Solo algunos solicitantes que tengan peligro si vuelven a sus países, como los refugiados por motivos de violencia o persecución, podrían quedarse en territorio estadounidense, si lo considera justificado el funcionario que revise la petición.

Las excepciones a la política no se han detallado con precisión, pero el memorando sugiere que las personas con visados de la denominada “doble intención”, como los H-1B para trabajadores altamente cualificados, seguirían pudiendo solicitar la green card a través del proceso usual.

Doug Rand, antiguo alto cargo de Uscis bajo el gobierno de Joe Biden, le dijo a CBS News que los cambios pueden afectar a cientos de miles de casos, ya que medio millón de personas obtienen la green card cada año a través del proceso de ajuste de estatus.

Los cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el país con visados de estudiante y otros visados temporales, añadió, probablemente se encontrarán entre los más afectados por los cambios.

“El principal impacto de esto parece ser que dificultará o imposibilitará que un gran número de ciudadanos estadounidenses sigan adelante con sus vidas junto a las personas con las que han decidido casarse y que llegaron aquí legalmente”, dijo Rand.

La mayoría de los inmigrantes que quieran obtener una green card deberá hacerlo viajando a su país de origen y presentándose en un consulado. / Getty Images

Muchos de los que se vean obligados a abandonar EUA, añadió Rand, podrían quedarse atrapados en el extranjero.

La discrecionalidad con la que puedan actuar los funcionarios ha generado incertidumbre.

HIAS, una organización que presta servicios a refugiados y otros grupos de inmigrantes, le dijo a la agencia Reuters que Uscis está obligando a los sobrevivientes de la trata de personas y a los niños maltratados y abandonados a regresar a los países de los que huyeron para tramitar sus solicitudes de residencia.

Las nuevas políticas anunciadas este viernes se suman a otras restricciones a la inmigración que ha promovido Trump desde que inició su gobierno el año pasado.

Entre ellas está la prohibición o restricciones de entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 39 países, la mayoría de ellos en África y Asia, conocida como “prohibición de viajar” y firmada por el presidente aduciendo motivos de seguridad nacional.

El gobierno de Trump también ha suspendido la tramitación de visas de inmigrante para 75 países con el argumento de que podrían convertirse en una carga económica, y más de 100,000 visas de estudiantes han sido revocadas por decisión del Departamento de Estado.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.