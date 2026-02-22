El Gobierno groenlandés dice ‘no, gracias’ al barco hospital de Estados Unidos enviado por Trump

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno autonómico de Groenlandia y el Ejecutivo danés rechazaron este domingo la idea de que la isla ártica pueda necesitar el barco hospital de Estados Unidos que según el presidente de ese país norteamericano, Donald Trump, está en camino hacia esa isla, en medio de las tensiones por las aspiraciones de anexión de Washington.

“Va a ser un ‘no, gracias’ de nuestra parte”, escribió en sus redes sociales el jefe del Gobierno autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

“Tenemos un sistema de salud público donde los ciudadanos son tratados de forma gratuita. Es una elección consciente y es parte de nuestra sociedad”, continuó, “no como en Estados Unidos, donde cuesta dinero ir al médico”.

Nielsen afirmó que están abiertos al diálogo y a la cooperación, también con Washington.

“Pero hablen con nosotros, en vez de publicar arrebatos más o menos aleatorios en redes sociales”, agregó, aludiendo aparentemente a los mensajes de Trump.

Con anterioridad, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, afirmó en declaraciones a la televisión pública DR que la población de Groenlandia recibe la atención médica que necesita en el propio territorio dependiente de la Corona de Dinamarca.

“No hay necesidad de iniciativas especiales de sanidad en Groenlandia. El Gobierno groenlandés ya se ocupa de eso ahora mismo, y lo hace la mancomunidad (danesa) si es necesario”, subrayó.

También la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, comentó la situación en sus redes sociales, aunque de manera indirecta.

“Estoy contenta de vivir en un país donde el acceso a la sanidad es gratuito e igual para todos. Donde el seguro médico y la riqueza no son los que determinan si recibes un tratamiento apropiado”, escribió.

“El mismo enfoque se usa en Groenlandia”, concluyó la política socialdemócrata, antes de desear “un buen domingo a todos”.

El sábado, Trump había anunciado en su red social, Truth Social, que en cooperación con el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, al que ha nombrado como enviado especial para la cuestión groenlandesa, ha enviado un barco hospital a la isla ártica.

“Vamos a enviar un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las muchas personas que están enfermas y no están recibiendo tratamiento allí. ¡Está en camino”!, afirmó sin aclarar a qué personas se refería ni dar más detalles sobre el buque.

Precisamente el sábado, el Comando Ártico de las Fuerzas Armadas danesas anunció que había evacuado a un tripulante de un submarino estadounidense frente a la costa de Groenlandia que necesitaba tratamiento médico urgente. Esa persona fue transportada a un hospital en Nuuk, la capital groenlandesa.