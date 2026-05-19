Panamá, 19 de mayo del 2026

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    Audiencia

    El hijo del fundador de Mango sale en libertad; lo investigan por la muerte de su padre

    EFE
    El hijo del fundador de Mango sale en libertad; lo investigan por la muerte de su padre
    Jonathan Andic (2d), hijo del fundador de Mango, Isak Andic, sale de los juzgados de Martorell (Barcelona) tras comparecer ante la jueza que instruye la causa por la muerte del empresario, tras ser detenido esta mañana por los Mossos d'Esquadra. EFE/Alejandro García

    El hijo del fundador del gigante textil Mango, Jonathan Andic, salió este martes en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros (cerca de 1.1 millones de dólares) que le impuso la jueza que lo investiga por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre, en diciembre de 2024.

    La jueza de Matorell (Barcelona, noreste de España) impuso una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic, quien horas antes fue detenido por la policía en su domicilio.

    Tal y como solicitaba la Fiscalía, la jueza que investiga la muerte de Isak Andic acordó asimismo retirar el pasaporte al detenido, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

    La familia de Isak Andic defendió la inocencia de su hijo y se mostró “absolutamente” convencida de que “ni existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas” contra él.

    En un breve comunicado remitido a los medios, portavoces autorizados de la familia Andic pidieron respeto al principio de presunción de inocencia de Jonathan.

    EFE

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