El hijo mayor de Bolsonaro anuncia su intención de disputar las elecciones a Lula en 2026

Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, anunció este viernes que cuenta con la bendición de su padre para disputar las elecciones de Brasil de 2026 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Al anunciar su candidatura, Flávio afirmó que “cumplirá la misión” de ser candidato en octubre de 2026 para dar continuidad al “proyecto de nación” de su padre, quien lleva 10 días cumplidos de una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

“Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación,” declaró el primogénito del exmandatario en un mensaje en las redes sociales.

En ese mensaje, Flávio habló de la inseguridad pública causada por “narcoterroristas” y del “saqueo” de las empresas estatales; y criticó la alta carga de impuestos y la falta de expectativas para la juventud.

El senador y ahora precandidato recibió el respaldo de la cúpula del Partido Liberal (PL), la formación de extrema derecha que lidera su padre y que cuenta con la mayor bancada en el Legislativo, y también de sus hermanos y de la mujer de su padre, Michelle Bolsonaro, quien en los últimos días ha mostrado una voz propia dentro del clan.

El anuncio despeja las dudas en la derecha más radical de cara a los comicios de 2026, en las cuales Lula volverá a ser candidato a un cuarto mandato, encabezando las fuerzas progresistas.

De este modo, podría repetirse el escenario de 2022, los comicios más polarizados y reñidos de la historia reciente del país, en los que los brasileños votaron en una segunda vuelta entre dos candidatos con los mismos apellidos, Lula y Bolsonaro.

Tras esas elecciones, en las que Lula se impuso por una pequeña diferencia de 1,8 puntos porcentuales, Bolsonaro trató de convencer a la cúpula militar para embarcarse en un golpe de Estado, unos hechos por los que acaba de ser condenado a 27 años de cárcel, que cumple en una celda de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia.

Las encuestas favorecen a Lula

Los sondeos publicados hasta ahora sitúan a Lula en franca ventaja ante cualquier posible candidato de derechas de cara a los comicios del próximo octubre, pero pocas de esas encuestas barajaban a Flávio como el posible abanderado de las fuertes de la derecha.

Entre el ramillete de opciones, el nombre con más fuerza era el del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, un exministro del Gobierno de Bolsonaro que goza del apoyo del mercado financiero y quien de momento no había aclarado si pretendía aspirar al palacio presidencial o a su reelección al frente del ejecutivo regional.

De momento, Freitas no se ha manifestado públicamente tras el anuncio de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

El mercado financiero, que se siente más a gusto con un perfil más económico como el de Freitas, dirigió mal la noticia de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

La Bolsa de São Paulo, que encadenaba récords consecutivos, se hundió un 4,31 % y el dólar rebotó un 2,31 % frente al real brasileño.

La candidatura tampoco fue recibida con apoyo unánime de las fuerzas de centro y derecha. El conservador Ronaldo Caiado, gobernador del estado de Goiás y quien desde hace meses lanzó su candidatura presidencial, adelantó que se mantendrá en la disputa.

Sin embargo, sí recibió un apoyo relevante, el de Michelle Bolsonaro, ex primera dama y quien tuvo un rifirrafe público con los hijos del patriarca familiar a comienzos de esta semana por diferencias en relación a candidaturas regionales para las elecciones de 2026.

Ya desde la izquierda, la noticia se recibió como algo “previsible”, en palabras del diputado Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara baja.

“Saben que es prácticamente imposible derrotar a Lula, pero quieren mantener el protagonismo de la oposición para el futuro”, afirmó Farias en las redes sociales.