Panamá, 17 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Meteorología

    El huracán Erin rebaja su fuerza a categoría 3 mientras provoca fuertes lluvias al Caribe

    EFE
    El huracán Erin rebaja su fuerza a categoría 3 mientras provoca fuertes lluvias al Caribe
    Según el NHC, las bandas exteriores de Erin continuarán golpeando con áreas de lluvias intensas en las Islas Vírgenes y Puerto Rico, Tomada de X

    Erin rebajó su intensidad durante la madrugada hasta convertirse en un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora mientras sus bandas exteriores llevan intensas lluvias a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

    La tormenta, que este sábado se volvió un “catastrófico” categoría 5 antes de perder fuerza, se encontraba en la mañana de hoy a unos 270 kilómetros (170 millas) al norte noroeste de San Juan y a unos 435 kilómetros (270 millas) al este de la isla Gran Turca, mientras continúa su recorrido en dirección oeste noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora (14 millas por hora).

    Según el NHC, las bandas exteriores de Erin continuarán golpeando con áreas de lluvias intensas en las Islas Vírgenes y Puerto Rico, con acumulados que podrían alcanzar entre las tres y seis pulgadas (entre 76 y 152 milímetros) con totales aislados hasta 8 pulgadas (unos 203 milímetros).

    Los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de inundaciones repentinas y urbanas, junto con deslizamientos de tierra.

    Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes, este domingo en la mañana se mantienen bajo aviso por tormenta tropical las islas Turcas y Caicos y la zona sureste de las Bahamas.

    Se espera que Erin mantenga su movimiento al oeste noroeste y su velocidad disminuya antes de hacer un giro gradual hacia el norte el lunes y el martes.

    Según la trayectoria pronosticada por NHC, se espera que el núcleo de Erin pase al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas esta noche y el lunes.

    El oleaje generado por Erin continuará afectando partes de las Islas Vírgenes, Puerto Rico, a la Española y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos días.

    También se espera que estas grandes olas se extiendan a las Bahamas, Bermudas, la costa este de Estados Unidos y la costa atlántica de Canadá a principios y mediados de la semana.

    “Estas condiciones oceánicas agitadas probablemente causarán olas y corrientes de resaca potencialmente mortales”, advierte el NHC.

    La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más
    • Puerto Armuelles: ¿la nueva puerta logística de Panamá hacia Costa Rica?. Leer más
    • Avansmotor presenta en Panamá el 212 T01, un todoterreno con potencia, seguridad y confort.. Leer más
    • Estos son los privilegios de jueces y magistrados más allá del salario. Leer más