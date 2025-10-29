Panamá, 29 de octubre del 2025

    MONITOREO

    El huracán Melissa se aleja de Cuba rumbo a Bahamas

    EFE
    El huracán Melissa se aleja de Cuba rumbo a Bahamas
    Personas recogen escombros en una calle afectada por el paso del huracán Melissa este miércoles, en Santiago de Cuba (Cuba). EFE

    Melissa se aleja de Cuba convertido en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, y comienza a dirigirse hacia las Bahamas, tras provocar este miércoles inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el este cubano.

    Sin embargo, los fuertes vientos e intensas lluvias capaces de provocar inundaciones continúan en Cuba, donde se mantienen advertencias de huracán en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, informó en su último boletín el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

    Según el NHC, las condiciones de huracán en esas provincias cubanas comenzarán a disminuir esta tarde.

    También insistió en que en la isla “persistirán condiciones que ponen en peligro la vida” durante la tarde.

    El huracán Melissa se aleja de Cuba rumbo a Bahamas
    Melissa se aleja de Cuba convertido en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, y comienza a dirigirse hacia las Bahamas tras provocar inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el oriente de Cuba. EFE/

    El boletín prevé que las precipitaciones disminuyan a partir de ese momento del día. Según el NHC, en el este de Cuba se esperan acumulados de entre 25 y 50 centímetros de lluvia, con picos de hasta 63 en zonas montañosas, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

    El oriente cubano se seguirá viendo afectado por el intenso oleaje a lo largo del día.

    El NHC indicó que Melissa avanza actualmente a unos 22 kilómetros por hora en dirección a las Bahamas, donde se espera que llegue hoy y que los efectos comiencen a sentirse en las próximas horas.

    El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (100 millas) con ráfagas aún mayores y es posible que se fortalezca ligeramente entre hoy y mañana, según el NHC.

    En el sureste de las Bahamas, se esperan acumulaciones de lluvia de entre 12 y 25 centímetros este miércoles, con posibles inundaciones repentinas.

    El huracán Melissa se aleja de Cuba rumbo a Bahamas
    Personas pasan frente a un árbol caído este miércoles, en Santiago de Cuba (Cuba). EFE

    El sureste y el centro de Bahamas están bajo una alerta de huracán, además de las Bermudas, donde el organismo espera que Melissa pase cerca o al oeste la noche del jueves.

    El NHC también indicó que las lluvias han disminuido en Jamaica aunque aún son posibles algunos chubascos dispersos. Melissa tocó tierra ayer en esta isla caribeña, donde provocó daños devastadores.

    EFE

    Agencia de noticias


