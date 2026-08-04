El impactante momento en el que un dron ucraniano explota en una playa del mar Negro: hay al menos 7 muertos y 40 heridos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Laura Gozzi; Gabriela Boccaccio

Un dron explotó en una concurrida playa en el sur de Rusia, causando la muerte de siete personas, entre ellas tres niños, según informaron las autoridades locales.

En imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la BBC, se puede ver un dron dirigiéndose a toda velocidad hacia un acantilado antes de estrellarse y causar una bola de fuego en la playa, mientras los turistas observan desde la arena y el agua.

El número total de heridos asciende a 40, de los cuales 17 fueron hospitalizados, según informó el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev. Este acusó a Ucrania de un ataque deliberado contra civiles.

Kyiv no se ha pronunciado al respecto. Ambas partes niegan haber atacado deliberadamente a civiles.

Se desconoce cuál era el objetivo del dron.

Algunos canales ucranianos de Telegram afirman que se estrelló en la playa como resultado de una “guerra electrónica” que interfirió con la señal que lo dirigía.

Pero varios testigos presenciales, citados por medios rusos, declararon que se escucharon disparos antes de la explosión, lo que sugiere que las defensas aéreas podrían haber intentado derribar el dron.

“Todo pasó delante de mis hijos”

El incidente ocurrió en una playa cercana al pueblo de Arkhipo-Osipovka, en el mar Negro.

Con su clima cálido, sus extensas playas y su desarrollada infraestructura turística, es un destino vacacional popular para los rusos, sobre todo desde que las sanciones de Occidente han restringido los viajes internacionales para muchos.

Turistas y residentes de Arkhipo-Osipovka declararon a los medios de comunicación locales que no sonaron las sirenas antes del impaccto del dron.

“Nos cubrimos con camastros y no vimos dónde explotó”, dijo un turista.

Otra persona comentó que, si bien no vio el impacto del dron, sí escuchó “disparos, como de ametralladora”, seguidos de una explosión.

“Todo pasó delante de mis hijos. Mi hijo está sufriendo una crisis nerviosa”, dijo una tercera persona.

La explosión dejó decenas de víctimas, según el gobierno local. / Reuters

Guerra de drones

En el último año, Ucrania ha tenido un éxito creciente al llevar a cabo ataques de largo alcance en territorio ruso, alcanzando infraestructuras energéticas y almacenes comerciales que, según afirma, se utilizan con fines militares.

En varias ocasiones, estos ataques han causado muertes de civiles; ocho personas murieron en diferentes ciudades rusas durante el fin de semana.

Mientras tanto, Rusia ha lanzado ataques contra zonas residenciales y ciudades desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, causando la muerte y heridas a miles de civiles.

El sábado, al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en ataques con misiles balísticos rusos contra Kyiv, según el presidente ucraniano Volodímir Zelensky.

El alcalde de la ciudad informó que un edificio residencial en el distrito de Shevchenkivskyi quedó parcialmente destruido, dejando a sus ocupantes atrapados en su interior.

Los ataques con drones han sido más frecuentes en las últimas semanas en Kyiv. / Getty Images

La semana pasada, un ataque contra un edificio en la zona ucraniana de Kryvyi Rih causó la muerte de una familia de diez miembros.

Los últimos ataques ucranianos se han dirigido en particular contra los almacenes de Wildberries, un gran minorista en línea conocido como el “Amazon ruso”.

El último afectó a un almacén en la región de Vladimir, al este de Moscú, en la madrugada de este lunes. Decenas de almacenes de Wildberries repartidos por toda Rusia, muchos de ellos situados a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania, se han visto afectados.

Kyiv afirma que los depósitos de Wildberries se utilizan para abastecer al ejército ruso, algo que Moscú niega.

Sin embargo, hasta hace poco, la plataforma vendía diversos artículos relacionados con el ámbito militar, como chalecos antibalas, además de productos con aplicaciones civiles y para la producción de drones.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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