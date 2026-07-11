El incendio que mantiene en vilo a España ya deja 12 muertos y más de 6 mil hectáreas quemadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades aprovechan una mejora en las condiciones climáticas para intensificar el combate contra las llamas, que ya han obligado al desalojo de más de 1,400 personas.

El incendio forestal en la provincia suroriental española de Almería, que ha causado doce fallecidos y una veintena de personas no localizadas hasta el momento, afecta ya a 6 mil 600 hectáreas por el avance del fuego registrado desde ayer, viernes, que obligó a ampliar el perímetro ante la presencia de focos muy activos.

A pesar del incremento de la zona calcinada, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó este sábado que las actuales condiciones meteorológicas, con vientos débiles de dos kilómetros por hora y una humedad del 50 %, abren por primera vez una “ventana de oportunidad” para que los efectivos pasen de las labores de contención al ataque directo contra las llamas.

Durante la noche, los responsables del operativo para la extinción de incendios de la Junta de la comunidad autónoma de Andalucía, región a la que pertenece Almería, ejecutaron quemas técnicas mediante “fuego contra fuego” con el objetivo de consolidar el perímetro de las llamas y evitar que las llamas cruzaran la autovía principal.

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El incendio en cifras hasta hoy

El número de desalojados por el fuego de Los Gallardos se eleva ya a mil 448 personas, 48 más que ayer, de las que 164 están realojadas en los dispositivos habilitados por las autoridades.

En cuanto a la identificación de los doce fallecidos, de los que se cree que la mayoría son extranjeros, las autopsias efectuadas ayer por el Instituto de Medicina Legal de Almería no permitieron determinar sus identidades.

Y ya han llegado a Madrid muestras biológicas de las víctimas mortales para que sean analizadas por los especialistas del departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Además, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, informó de que en sus peores momentos el fuego llegó a avanzar a una velocidad de cien metros por minuto y advirtió sobre la “extrema virulencia” del incendio.

Bolaños atribuyó este comportamiento inédito del fuego a la “emergencia climática”.

Continúa la búsqueda de más víctimas mortales

Mientras, los agentes de la Guardia Civil continúan realizando batidas en la zona donde el avance del incendio fue “más sorpresivo”, para tratar de localizar a posibles víctimas que aún no hayan sido encontradas, pues sigue habiendo una veintena de ciudadanos no localizados por sus familiares, aunque las denuncias formales por desaparición son solo siete.

Los registros, según detalló el portavoz de la Guardia Civil de Almería, Raúl Aguilera, a EFE, se hacen vivienda por vivienda, con equipos distribuidos por zonas previamente delimitadas.

Los agentes comprueban que no haya personas en el interior de las casas y, una vez inspeccionadas, las marcan para evitar revisiones duplicadas antes de continuar con el siguiente inmueble.

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Además, la Guardia Civil detuvo a dos personas por desobedecer las órdenes de desalojo, ya que opusieron resistencia a la autoridad durante el operativo y volvieron a acceder al área que había sido evacuada por la evolución del incendio.

El ministro de Exteriores agradece el apoyo

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, agradeció la muestras de solidaridad y las condolencias que le trasladaron otros países por el incendio.

“Agradezco toda la solidaridad y condolencias que me trasladan tantos países y ministros de exteriores para Almería, Andalucía y España en estos momentos dolorosos por los terribles incendios”, escribió Albares en un mensaje en redes sociales.

España registró este año 15 grandes incendios de más de 500 hectáreas entre el 1 de enero y el 5 de julio, duplicando la media de siete grandes incendios anuales para los últimos diez años, según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica, anteriores al actual fuego de Almería.