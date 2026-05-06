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    Medio oriente

    El jefe del Ejército israelí anuncia que está preparado para volver a atacar Irán

    EFE
    El jefe del Ejército israelí anuncia que está preparado para volver a atacar Irán
    Jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir.

    El Jefe del Estado Mayor de Israel, teniente general Eyal Zamir, confirmó este miércoles desde territorio libanés ocupado que su Ejército está preparado para volver a atacar Irán.

    “Tenemos una oportunidad histórica para cambiar la realidad regional en esta operación en múltiples frentes”, arengó Zamir a las tropas israelíes desplegadas cerca de Jiam, pueblo del sur del Líbano que sigue ocupado desde principios de marzo pese al alto el fuego que entró en vigor el pasado 16 de abril.

    “La cooperación y la coordinación con el ejército de Estados Unidos continúan, y seguimos vigilando la situación. En Irán, tenemos preparada una serie adicional de objetivos listos para ser atacados. Estamos en máxima alerta para volver a una campaña potente y amplia que nos permita consolidar nuestros logros y debilitar aún más al régimen iraní”, añadió.

    Este mismo miércoles, el Ejército israelí emitió una nueva orden de evacuación para doce localidades diferentes del sur del Líbano al norte del río Litani, fuera de la franja fronteriza donde se venían concentrando sus acciones.

    Pese al cese de hostilidades, que fue acordado por el Líbano e Israel sin participación del grupo chií Hizbulá, el Ejército israelí ha continuado atacando el territorio libanés de forma diaria y demoliendo viviendas en las zonas que mantiene ocupadas en el sur del país.

    Está previsto que la tregua se prolongue al menos hasta mediados de este mes, aunque las negociaciones para que esto suceda todavía no han arrancado y Beirut se niega a celebrar un encuentro entre líderes de los dos países mientras continúe la actual situación de territorio ocupado y bombardeos incesantes.

    EFE

    Agencia de noticias


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