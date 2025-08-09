Panamá, 09 de agosto del 2025

    LÍDERES

    El Kremlin confirma la reunión entre Putin y Trump en Alaska el 15 de agosto

    EFE
    Putin y Trump / Getty Images

    El Kremlin confirmó hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán para una cumbre bilateral el próximo 15 de agosto en Alaska, tal y como lo anunció minutos antes el propio mandatario de Estados Unidos.

    “Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países”, dijo el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, citado por agencias locales.

    Según Ushakov, ambos líderes tratarán, en primer lugar, las “opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo para la crisis ucraniana”.

    A la vez, indicó que Moscú confía en que la siguiente reunión entre Putin y Trump se celebre en territorio ruso.

    “La respectiva invitación ya ha sido entregada al presidente de Estados Unidos”, dijo Ushakov.

    La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden, celebrado en Ginebra.

    Mientras, la última cumbre entre Putin y Trump tuvo lugar en Helsinki, en 2018.

    EFE

    Agencia de noticias

