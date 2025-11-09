Panamá, 09 de noviembre del 2025

    EFE
    El Kremlin niega que Putin haya ordenado preparativos de pruebas nucleares
    Vladimir Putin preside una reunión del Gabinete ruso. EFE

    El Kremlin negó este domingo que el presidente ruso, Vladímir Putin, haya ordenado el comienzo de los preparativos para efectuar pruebas nucleares.

    “No ha dado (Putin) órdenes de iniciar los preparativos”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en declaraciones al programa de televisión ‘Moscú. Kremlin. Putin’, que emite los domingos la televisión estatal rusa.

    Agregó que, en primer lugar, “se necesita entender si es necesario hacerlo”.

    “Esta debe ser una decisión muy seria, bien fundamentada y cuidadosamente considerada. En eso trabajarán ahora nuestros especialistas”, añadió el portavoz.

    El miércoles pasado, el presidente ruso pidió a los ministerios de Defensa y Exteriores, a los servicios secretos y a otras estructuras civiles que «presenten una propuesta consensuada sobre el posible comienzo de los preparativos de las pruebas con armas nucleares".

    El portavoz del Kremlin recordó que Putin ha declarado repetidamente que Rusia está comprometida con la prohibición de los ensayos nucleares.

    “Nosotros no tenemos intención de realizarlos. Pero si la otra parte lo hace, tendremos que actuar de la misma manera”, advirtió.

    Peskov agregó que Moscú trata de comprender a qué se refería el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, cuando ordenó recientemente realizar pruebas con armas nucleares.

    “Pero lo principal es que entendemos perfectamente lo que quiere decir nuestro presidente. Y él siempre actúa en consecuencia”, subrayó. añadió Peskov.

    En respuesta a las palabras de Trump pobre supuestas pruebas nucleares ya en curso, el portavoz del Kremlin enfatizó: “Sabemos con certeza que ni Rusia ni China están realizando pruebas de armas nucleares”.

