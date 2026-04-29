Panamá, 29 de abril del 2026

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    CONFLICTO ARMADO

    El Líbano dice estar esperando a que Estados Unidos ponga una fecha para iniciar diálogo con Israel

    EFE
    El Líbano dice estar esperando a que Estados Unidos ponga una fecha para iniciar diálogo con Israel
    Humo tras un ataque aéreo israelí en una aldea del sur del Líbano, visto desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 29 de abril de 2026. EFE/EPA

    El presidente libanés, Joseph Aoun, indicó este miércoles que están esperando a que Washington les comunique una fecha para el comienzo de las negociaciones con Israel, aunque alertó que para ello las tropas israelíes deberán primero adherirse “totalmente” al cese de hostilidades en vigor.

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    “Ahora estamos esperando una fecha por parte de Estados Unidos para iniciar las negociaciones”, explicó ante un grupo de economistas, según declaraciones difundidas por la Presidencia del Líbano en un comunicado.

    Aoun defendió que la única vía para que Israel obtenga la seguridad que busca es a través de conversaciones de paz, pero argumentó que el país vecino “debe primero implementar totalmente el cese de hostilidades antes de seguir adelante con las negociaciones”.

    Tras dos reuniones a nivel de embajadores en Washington, el pasado 17 de abril entró en vigor una tregua acordada por el Líbano e Israel que está previsto se extienda al menos hasta mediados de mayo, con el objetivo de allanar el camino al inicio de negociaciones directas entre ambos países.

    Sin embargo, Israel ha continuado atacando el territorio libanés a diario y llevando a cabo demoliciones masivas de viviendas en los pueblos que ocupa en el sur del Líbano, donde el grupo chií Hizbulá también comenzó a responder a esas violaciones a partir del quinto día de la tregua.

    “Hay muchas dificultades obstaculizando nuestros esfuerzos para lograr la estabilidad y estamos trabajando lo más posible para mitigar las consecuencias de los ataques contra el Líbano. Estamos llevando a cabo contactos exhaustivos al respecto, ya que los ataques israelíes no pueden continuar incesantemente tras la declaración del alto el fuego”, sentenció este miércoles el presidente.

    Aoun afirmó que las autoridades libaneses no están escatimando en esfuerzos para alcanzar una solución al actual statu quo e insistió en que la mejor fórmula para proteger la frontera de facto entre ambos países es expandir la presencia estatal a todo el sur del Líbano.

    Hizbulá no participa en el diálogo con Israel y ha acusado al Gobierno de favorecer los intereses del “enemigo” con la aceptación de negociaciones directas.

    EFE

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