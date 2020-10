El mensaje de Michael Kozak a Guatemala: ‘procesen a los corruptos, no a los fiscales’

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, volvió a apelar a Guatemala como un “socio en la lucha contra la corrupción”, en momentos en que ese país centroamericano debe decidir si extradita a Nueva York a los panameños Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, para que enfrenten cargos por presunto blanqueo y conspiración para lavar dinero.

“La Fiscal General tiene el deber de perseguir las denuncias legítimas de corrupción a dondequiera que conduzcan. Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción”, escribió Kozak este jueves 8 de octubre, en su cuenta en la red social Twitter. El mensaje fue retuiteado de inmediato por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

En su mensaje, Kozak hace una mención al “FECI”, que corresponde a las siglas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala.

Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal están detenidos en Guatemala desde el 6 de julio pasado, ante una solicitud de Estados Unidos. Fueron capturados en momentos en que intentaban abordar un avión privado a Panamá.

Según una queja criminal presentada por el FBI en una corte federal en Nueva York a finales de junio, Ricardo Alberto y Luis Enrique habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”.

#EEUU🇺🇸 cuenta con #GUA🇬🇹 como socio en la lucha contra la corrupción. La Fiscal General tiene el deber de perseguir las denuncias legítimas de corrupción a dondequiera que conduzcan. Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción en la #FECI. -MK https://t.co/l17eE9999h — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 8, 2020

El tuit de este jueves no es el primer emplazamiento de Kozak a las autoridades guatemaltecas.

El 16 de agosto pasado, sostuvo una reunión con el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, en República Dominicana, donde ambos coincidieron para la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Cuando terminó aquella cita, Kozak informó que en la reunión se destacó “la importancia de defender el estado de derecho”.

En varias ocasiones, Kozak se ha referido a la situación procesal de los Martinelli. El 28 de julio pasado, cuando el Parlacen había girado instrucciones para que la bancada panameña juramentara a Ricardo Alberto y Luis Enrique como diputados suplentes, Kozak dijo que ese acto “dañaría el estado de derecho y promovería la impunidad en la región”.

“A individuos dentro del Parlacen les gustaría usar la membresía como un escudo para bloquear la extradición a Estados Unidos de criminales imputados”, escribió Kozak aquella vez, en su cuenta en Twitter.

Posteriormente, en una entrevista a Radio Panamá transmitida el 6 de agosto, reiteró lo que el Departamento de Estado ha dicho desde diciembre pasado: que Panamá no necesita autorización de Estados Unidos para procesar a Martinelli Berrocal, ya que no está vigente el principio de especialidad.

“Bajo nuestra interpretación, ustedes no necesitan cosa alguna de nosotros para poder tomar acción. Es una cuestión ahora del derecho panameño. Si las autoridades quieren hacer algo con el señor Martinelli, pueden hacerlo. Si eligen no hacerlo, esa fue su elección y no tiene que ver con Estados Unidos”, dijo Kozak.

Estados Unidos extraditó a Martinelli Berrocal a Panamá, en junio de 2018, para que fuera procesado por los presuntos delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y peculado. En agosto de 2019, un tribunal de juicio declaró al expresidente “no culpable”.

Martinelli es requerido por otros casos, como los denominados Odebrecht y New Business, ambos por presunto blanqueo.