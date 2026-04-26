El milagro de las Bahamas: cómo los corales están cambiando el destino del océano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fundación MSC celebra un año de avances significativos en las Bahamas, en el que ha reforzado sus alianzas y ampliado su labor en materia de restauración de corales, ciencias marinas, educación y participación de las partes interesadas especialmente en Bimini.

Desde la inauguración de su Centro de Conservación Marina en Ocean Cay en abril de 2025, la Fundación ha establecido una sólida presencia sobre el terreno, impulsando la restauración de corales, impartiendo formación práctica a más de 20 estudiantes de ciencias marinas e involucrando a más de 17,000 visitantes sobre el océano, lo que refuerza su compromiso a largo plazo con los ecosistemas de las Bahamas, de importancia mundial.

“Nuestro trabajo en las Bahamas se basa en la colaboración, la ciencia y la responsabilidad compartida”, afirmó Emeline Bouchet, directora del Programa Marino de la Fundación MSC con sede en Ocean Cay.

Un hito decisivo fue la inauguración en abril del Centro de Conservación Marina de Ocean Cay, unas instalaciones construidas expresamente para este fin combinan la restauración de corales, la investigación científica, la formación y la participación ciudadana.

El Centro sirve ahora como centro operativo que combina la ciencia y el trabajo de campo práctico para maximizar el crecimiento y la resiliencia de las especies corales en peligro de extinción.

Desde su apertura se han cultivado más de 600 corales en el vivero submarino, y se han trasplantado con éxito más de 250 al arrecife circundante, demostrando su resiliencia durante las temperaturas máximas del verano.

En febrero de 2026, la Fundación MSC y el Instituto Perry de Ciencias Marinas (PIMS) profundizaron su colaboración mediante un intercambio de especies de coral en Ocean Cay, lo que aumentó la diversidad del vivero y la resiliencia del arrecife con dos especies.

El PIMS también incorporó fragmentos de coral cuerno de alce (Acropora palmata) a los viveros que gestiona en el marco de la Red de Rescate de Arrecifes, aumentando la diversidad genética de las poblaciones de restauración y contribuyendo al Banco Genético de Corales de las Bahamas.

En su primer año, el Centro de Conservación Marina ha recibido más de 17,000 visitantes internacionales desde su inauguración, sirviendo como plataforma clave para la participación pública en la conservación de los corales.