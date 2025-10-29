Panamá, 29 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    MASACRE

    El ministro de Justicia cuestiona la legalidad de la operación policial en Río

    EFE
    Fotografía aérea de cuerpos sin vida este miércoles, en una calle de Río de Janeiro (Brasil).

    El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, cuestionó este miércoles la legalidad de la operación policial que este martes causó la muerte de al menos 132 personas.

    Suben a 132 los muertos en operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro

    Lewandowski dijo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se quedó “aterrado” por el número de muertes y “sorprendido” por no haber recibido aviso previo de la operación por parte de las autoridades regionales de Río de Janeiro.

    “La operación fue extremadamente cruenta, especialmente violenta. Veremos si es compatible con el Estado democrático de derecho”, dijo Lewandowski en Brasilia, antes de viajar a Río de Janeiro.

    El ministro explicó que en su viaje tiene previsto conversar con el gobernador de Río, Cláudio Castro, para evaluar la situación de seguridad y estudiar cómo el Gobierno federal puede “apoyar” a Río de Janeiro, a sus fuerzas de seguridad, y “en especial al pueblo, que fue duramente impactado”.

    Anteriormente, el gobernador calificó la operación policial como un “éxito”, pese a ser la más letal de la historia de la ciudad brasileña con decenas de muertos.

    “Exceptuando la vida de los policías (fallecidos), el resto fue un éxito”, afirmó Castro, un político de derecha, durante una rueda de prensa en la que también calificó la operación de “duro golpe al crimen organizado”.

    La Defensoría Pública regional, una institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita a los más necesitados, contabilizaba 132 muertos, aunque el Gobierno regional ha reconocido hasta el momento 119 fallecimientos, incluyendo 4 policías.

    EFE

    Agencia de noticias


