El museo de Louvre instalará un centenar de cámaras en su perímetro y un puesto móvil de policía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La presidenta y directora del Louvre, Laurence des Cars, detalló este miércoles que se han puesto en marcha una veintena de medidas urgentes para asegurar el museo, incluida la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y la instalación de un puesto móvil de la Policía en el interior.

Así lo detalló al comparecer en la comisión de Asuntos Culturales y de la Educación de Asamblea Nacional al cumplirse justo un mes del impactante robo sufrido el 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho joyas de la Corona francesa de un valor patrimonial incalculable que aún no han podido ser recuperadas.

El incidente desató una avalancha de críticas y preocupación por la seguridad y el estado del museo, recrudecidas por el reciente anuncio del cierre de una galería por la fragilidad de las vigas del edificio.

Por eso, a la luz del reciente robo, indicó que se han puesto en marcha o acelerado una veintena de medidas urgentes para asegurar el interior y el exterior, como la instalación de un centenar de cámaras perimetrales, que estará completada a finales de 2026, o la instalación de un puesto móvil policial dentro.

Las medidas incluyen también la creación de un coordinador de seguridad adjunto a la presidencia, para tener una visión general sobre las necesidades para garantizar la integridad del museo.

Des Cars incidió, sin embargo, en que este “drama”, que admitió como un “fracaso”, no debe “enmascarar” los esfuerzos que se habían venido realizando al menos desde su asunción en septiembre de 2021.

En concreto mencionó la creación de un plan maestro de seguridad, valorado en 80 millones de euros, que ha requerido mucho trabajo de fondo y que debe comenzar su implementación justamente en 2026.

Galería de pintura española, entre renovadas con más seguridad

También destacó la próxima reapertura de la Galería de los Cinco Continentes y las de pintura española e italiana, que han sido renovadas y que incorporan nuevos y modernos equipamientos de seguridad.

Hizo hincapié igualmente en que estas reformas se han hecho y deben seguir haciéndose manteniendo el museo más visitado del mundo “abierto y accesible a todos”.

Respecto a las críticas sobre si se privilegió la adquisición de nuevas obras y los proyectos de más visibilidad sobre la seguridad, relativas sobre todo a la publicación hace dos semanas de un informe del Tribunal de Cuentas francés, Des Cars rechazó que haya que oponer estos dos factores y recalcó que la incorporación de piezas de gran interés está “en el corazón de la misión” del museo.

Defendió también el denominado plan de Renacimiento del Louvre, que fue anunciado a comienzos de 2025 por el presidente francés, Emmanuel Macron, como solución a la obsolescencia del museo, tanto por la antigüedad de las instalaciones como por el hecho de que el número de visitantes dobla ya la capacidad para la que los actuales accesos fueron diseñados en los ochenta.

“El proyecto Renacimiento del Louvre es la solución, no el problema”, afirmó sobre esta gran reforma, que entre sus grandes novedades prevé una nueva entrada en el lado este del museo y una sala de exhibición nueva para ‘La Gioconda’.

Respecto a la polémica desatada la víspera después de que dos tiktokers belgas colgaran un cuadro con una foto de ambos en la masificada sala que expone el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, Des Cars le restó importancia recordando que los museos de todo el mundo batallan desde hace unos años con todo tipo de “intervenciones”, en especial relacionadas con el ecologismo.