Panamá, 10 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Arte

    El Museo Reina Sofía recorre los tumbos y arrebatos de Alberto Greco

    EFE
    El Museo Reina Sofía recorre los tumbos y arrebatos de Alberto Greco
    El Museo Reina Sofía estrena la nueva exposición 'Alberto Greco. Viva el arte vivo', en la que repasa la trayectoria del artista argentino.EFE

    El Museo Reina Sofía ha inaugurado una retrospectiva del artista argentino Alberto Greco (Buenos Aires, 1931-Barcelona, 1965), que recorre los “tumbos, arrebatos y contramarchas” de su trayectoria como artífice del arte vivo o ‘vivo-dito’, según el comisario de la muestra, Fernando Davis.

    La exposición ‘Alberto Greco. Viva el arte vivo’, abierta en Madrid hasta el 8 de junio, presenta unas 200 piezas entre cuadros, fotografías, manuscritos y panfletos, muchas de las cuales pertenecen a la propia colección del museo español y otras fueron prestadas por coleccionistas y museos como el Instituto Valenciano de Arte Moderno o el Patio Herreriano de Valladolid (España).

    El Museo Reina Sofía recorre los tumbos y arrebatos de Alberto Greco
    El Museo Reina Sofía estrena la nueva exposición 'Alberto Greco. Viva el arte vivo', en la que repasa la trayectoria del artista argentino.EFE

    Es una muestra que, “por la calidad de los préstamos que nos han hecho, es difícilmente repetible”, aseguró el director del Reina Sofía, Manuel Segade.

    La muestra incluye desde los primeros poemas y cuentos para niños hasta los últimos trabajos colaborativos del artista con amigos como Antonio Saura o Manolo Millares, incluida la que sería su última obra, la novela ‘Besos brujos’.

    Tras sus inicios en Argentina, Greco viajó a París, donde, además de tomar lecciones de grabado y de historia del arte, recurrió a todo tipo de formas de subsistencia: vendió pinturas en bares, diseñó textiles y realizó murales para cabarés; ejerció la prostitución, fue vidente y apareció incluso en una película de Hollywood, cuenta una de las notas informativas de la exposición.

    En París presentó su primera exhibición individual de témperas próximas al tachismo y la abstracción.

    Al regresar a Argentina, participó en las exposiciones del movimiento informalista con un estilo que él mismo definió como “terrible, fuerte, agresivo”, un arte concebido como “una acción violenta sobre la materia destinada a dinamitar el ‘buen gusto’ burgués”.

    El Museo Reina Sofía recorre los tumbos y arrebatos de Alberto Greco
    Una de las obras expuestas en 'Alberto Greco. Viva el arte vivo', una retrospectiva dedicada al artista argentino que estrena el Museo Reina Sofía.EFE

    Tras esta etapa, entre 1961 y 1963, Greco pasa a convertirse en el fundador del arte vivo, entendido por él como “contemplación y comunicación directa” con la realidad: movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares y situaciones.

    Como detalla el manifiesto del arte vivo redactado en 1963 por el propio Greco, señalar, firmar, rodear con tiza a personas, objetos o situaciones las transforma en arte. No hace falta crear algo nuevo, sino abrir la mirada para reconocerlo.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más