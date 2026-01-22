El niño de 5 años que fue detenido en un operativo migratorio de ICE en Minnesota

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Kayla Epstein - BBC News

Un niño de 5 años fue detenido el martes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), durante un operativo contra la migración irregular en Minnesota, informaron funcionarios escolares del estado.

Liam Ramos, en edad preescolar, estaba con su padre, quien fue identificado como Adrian Alexander Conejo Arias por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), cuando los agentes se acercaron a ambos en la entrada de su casa.

“ICE NO tenía como objetivo a un niño”, indicó el DHS en un comunicado difundido en X.

“El 20 de enero, ICE llevó a cabo una operación selectiva para arrestar a Adrian Alexander Conejo Arias, un inmigrante indocumentado de Ecuador que había sido puesto en libertad en Estados Unidos por la administración Biden”.

Pese a las explicaciones del DHS, el arresto fue cuestionado por las autoridades escolares locales.

“¿Por qué detienen a un niño de 5 años?, preguntó Zena Stenvik, superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, durante una conferencia de prensa el miércoles.

“No me digan que este niño va a ser clasificado como un criminal violento”.

Las fotografías proporcionadas a la BBC por el distrito escolar muestran a un niño, identificado como Liam Ramos, con un gorro de invierno con forma de conejo, de pie en la calle mientras un agente sujeta su mochila.

La autoridad de las Escuelas Públicas de Columbia Heights dijo que las fotos fueron tomadas por transeúntes. El distrito no identificó a las personas que captaron las imágenes, pero se refirió a ellas como “miembros de la comunidad conocidos y confirmados”.

Las autoridades migratorias han ejecutado polémicos operativos en el estado de Minnesota desde hace varios días. / The Minnesota Star Tribune vía Getty Images

Sin orden de deportación

Marc Prokosch, abogado que representa a la familia, declaró a los periodistas que probablemente Liam y su padre se encuentren ahora en un centro de detención en Texas.

Funcionarios escolares indicaron que el padre tenía un caso de asilo en curso y no pesaba sobre él ninguna orden de deportación.

El niño acababa de llegar a casa de la guardería en el momento de la detención, declaró Stenvik.

En el momento de la captura, funcionarios escolares estaban en la casa de los Ramos para brindar apoyo, según la superintendente de las escuelas.

Stenvik informó que ICE había detenido recientemente a cuatro estudiantes menores de edad en su distrito escolar, incluyendo a un niño de 10 años y dos jóvenes de 17 años.

El DHS no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la BBC sobre este caso.

Las operaciones de ICE han desatado la indignación de muchos en EE.UU. / Getty Images

‘Operación selectiva’

En su publicación en X, el DHS describió el arresto como una “operación selectiva”.

“Para garantizar la seguridad del niño, uno de nuestros agentes de ICE permaneció con él mientras los demás agentes detenían a Conejo Arias”, añadió el comunicado.

“Se pregunta a los padres si desean ser deportados junto con sus hijos, o si prefieren que ICE coloque a los niños con una persona de confianza designada por ellos. Esto concuerda con las políticas de control migratorio de administraciones anteriores”.

Según Stenvik, otro adulto que vivía en la casa pidió llevar al niño adentro, pero se le negó el permiso. No está claro el motivo.

En cambio, según alegan los funcionarios escolares, un agente le pidió al niño que tocara la puerta de la casa para ver si había alguien más dentro.

La presidenta de la Junta Directiva de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, Mary Granlund, declaró en un comunicado: “Nuestros niños no deberían tener miedo de ir a la escuela ni de esperar en la parada del autobús”.

“Sus familias no deberían tener miedo de llevar o recoger a sus hijos de la escuela”.

El DHS alega que arresta a los “criminales indocumentados más peligrosos” en un esfuerzo por restablecer la seguridad pública en Minnesota.

En una conferencia de prensael martes, Gregory Bovino, de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, habló sobre el operativo en general y declaró: “Nuestras operaciones son legales, están dirigidas a objetivos específicos y se centran en personas que representan una seria amenaza para esta comunidad”.

El operativo provocó indignación entre los residentes de Mineápolis, St. Paul y otras ciudades del estado.

El 7 de enero, una mujer llamada Renee Good murió luego de que un agente de ICE le disparara tras interponerse en una redada en Mineápolis, lo que desató protestas en todo el país y condenas por parte de funcionarios locales y estatales.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.