El Niño Guerrero, el líder criminal de Venezuela cae bajo la sombra de la tutela de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

De 42 años, se encontraba prófugo desde 2023, después de un operativo de las autoridades venezolanas en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones del Tren de Aragua.

Héctor Rustherford Guerrero Flores, el líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, cayó bajo la sombra de la tutela de Washington sobre Caracas durante un ataque del Comando Sur estadounidense coordinado “estrechamente” con Venezuela.

La muerte del Niño Guerrero, convertido en uno de los delincuentes más buscados de Suramérica, fue anunciada por el gobernante estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth, después de rumores en el país suramericano que vinculaban una operación en una zona minera en el estado Bolívar (sur) con la búsqueda de Guerrero.

Este hecho se produce cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que acusaba al Gobierno del líder chavista de cooperar con la organización criminal Tren de Aragua, vinculada a extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas.

De 42 años, se encontraba prófugo desde 2023, después de un operativo de las autoridades venezolanas en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones del Tren de Aragua, organización que fue extendiendo sus tentáculos por América Latina hasta llegar a Estados Unidos, donde fue calificada como terrorista por la propia Administración de Trump.

Washington lo acusaba de transformar al Tren de Aragua de una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental que representa una amenaza para la seguridad pública en toda América. Por esta razón, el 17 de julio del año pasado anunció sanciones contra Guerrero y otros cinco miembros de ese grupo.

Desde 2024, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a la captura de este prófugo que, según InSight Crime, incursionó en la delincuencia en el 2000, cuando atacó a policías de su estado natal Aragua (centro) y se involucró con “negocios de microtráfico”.

Vida del Niño Guerrero

Venezuela también había anunciado una recompensa, aunque sin especificar un monto, después del operativo desplegado en 2023 en las instalaciones de Tocorón, donde Guerrero cumplía una sentencia de más 17 años prisión que le fue impuesta en 2018 por la comisión de doce delitos, entre ellos homicidio intencional, ocultamiento de arma de guerra y otros.

Según InSight Crime, el Niño Guerrero estaba al mando del Tren de Aragua desde aproximadamente 2015. La organización ya existía desde antes en este estado, pero para ese año el ahora fallecido se presentó en una fiesta como el líder de la banda “y aseguró que mejoraría las condiciones de vida para los residentes”.

“Un año después, Niño Guerrero se presentó ante un juzgado en (la ciudad de) Maracay, donde fue acusado de varios asesinatos, múltiples robos a residencias, porte de armas, tráfico de drogas (...) En febrero de 2018, Guerrero aceptó los delitos que se le imputaron y fue condenado a 17 años de cárcel”, asegura InSight Crime en su web.

El líder criminal, nacido el 2 de diciembre de 1983, estuvo detenido en al menos dos oportunidades antes de esta condena, pero se había fugado. Según los datos de la organización, Guerrero quedó en el radar de las autoridades luego de atacar una comisión policial y asesinar a un funcionario de la Policía de Aragua.

Vivía en la cárcel de Tocorón rodeado “de lujos y gustos exorbitantes” en una casa de “dos pisos dentro del penal, en donde recibía a los visitantes que quisiera” y “tenía acceso a una piscina, campo de béisbol, discoteca y hasta un zoológico”, asegura InSight Crime.

Tras el supuesto desmantelamiento de la banda durante la intervención en la cárcel en 2023, los organismos de seguridad del Estado venezolano publicaron en redes sociales una imagen con fotografías de Guerrero, su nombre y número de documento de identificación, así como los delitos por los que era buscado: homicidio, secuestro y terrorismo.

Nicolás Maduro dijo en ese momento que coordinaba con Colombia, Ecuador, Perú y Chile una “operación de búsqueda, persecución y captura” de fugitivos del centro penitenciario, aunque no especificó el número de prófugos.

En diciembre pasado, el depuesto presidente insistió en que esa banda fue derrotada e indicó que la desaparecieron “con la ley y la Constitución en la mano”, tras la intervención en la cárcel de Tocorón.

Pero países como Colombia, Chile y Perú han informado sobre la captura de personas a las que vinculan con esta banda, por lo que han reforzado la denuncia de que la estructura criminal sigue operando fuera de Venezuela.