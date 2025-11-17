El ‘No’ se impone en el referéndum de Ecuador, con el 20% de votos escrutados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ‘No’ a las cuatro preguntas del referéndum celebrado este domingo en Ecuador a iniciativa del presidente Daniel Noboa se impone en las cuatro preguntas, incluida la que proponía establecer una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución, con el 20 % del escrutinio.

En la propuesta para la Constituyente, el ‘No’ mantiene una amplia ventaja (61,50 %) frente al ‘Sí’ (38,50 %), y la tónica se extiende para las otras preguntas relativas a la posibilidad de instalar bases militares extranjeras, donde el ‘No’ cuenta con el 59,94 % eliminar la financiación pública a partidos políticos (57,59 %) y reducir el número de asambleístas (53,15 %).

Noboa, promotor del referéndum, se encuentra siguiendo el avance del escrutinio en un hotel de la comuna de Olón donde tiene su residencia de playa y donde emitió su voto a primera hora de la mañana, mientras que Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, principal fuerza de oposición que hizo campaña por el ‘No’, sigue el conteo en la sede del partido en Quito.

Los centros de votación estuvieron abiertos desde las 7:00 (12:00 GMT) hasta las 17:00 (22:00), en una jornada electoral que se desarrolló de manera pacífica, sin violencia ni grandes incidentes, y en la que participó un 80 % de los electores de los 13,9 millones llamados a las urnas.

Noboa planteó abrir el proceso para una nueva Constitución que reemplazase a la actual carta magna, aprobada en 2008 a iniciativa del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se ubica en las antípodas ideológicas del actual presidente.

Según los defensores de las reformas, una nueva Constitución y la llegada de refuerzo militar extranjero es necesario para combatir la escalada de inseguridad y violencia sin precedentes que atraviesa el país andino, con proyecciones de consolidarse a final de año a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, con 52 por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), la principal fuerza de la oposición, lideró junto a las organizaciones indígenas la campaña en contra, tanto de la Constituyente como del resto de preguntas del referéndum.

Con este, son diez los referéndum que se han celebrado en Ecuador en los últimos veinte años, la mayoría a iniciativa de los presidentes de turno para obtener el respaldo popular con miras a llevar adelante reformas que son parte de su proyecto político.

La cita democrática se produjo en un turbulento contexto en el que la delincuencia y la inseguridad se encuentran disparadas en Ecuador, lo que llevó al presidente Noboa a declarar el “conflicto armado interno” en enero de 2024 para combatir la actividad del crimen organizado, a cuyas bandas catalogó como grupos “terroristas”.