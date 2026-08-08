El nuevo presidente de Colombia anuncia que habrá ‘fracking sostenible’ en varias zonas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció este viernes, durante su discurso de investidura, que su Gobierno autorizará la técnica de fracturamiento hidráulico del suelo para extraer hidrocarburos, conocida como ‘fracking’, para aumentar las reservas de petróleo y gas en el país.

“Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible”, aseguró De la Espriella en el Batallón Pichincha de la ciudad de Cali donde pronunció ante la tropa su primer discurso como nuevo mandatario.

Además, anunció un plan económico basado en la austeridad, la atracción de inversión y el aprovechamiento de los recursos naturales, con el que busca recuperar la confianza en el país y hacerlo un destino “seguro y rentable” para los inversores.

“Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo”, afirmó De la Espriella en su primer discurso como presidente, pronunciado en un batallón de Cali, en el que aseguró que su Gobierno buscará recuperar el crecimiento económico, la producción, las exportaciones y la generación de empleo.

El nuevo mandatario aseguró que la medida busca poner “la casa en orden” después del crecimiento del gasto durante el Gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, y sostuvo que la austeridad no recaerá sobre los sectores más vulnerables, cuyos programas sociales, dijo, serán preservados.

El Gobierno recibe una economía con un déficit fiscal equivalente al 6.4% del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 373.850 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60.5% del PIB.

“Ninguna economía prospera cuando el Estado gasta sin control, desalienta la inversión, pierde el respeto por el dinero de los contribuyentes y compromete irresponsablemente el futuro de las nuevas generaciones”, sostuvo.

De la Espriella anunció además una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo, combatir la evasión y favorecer la inversión, la producción y el empleo, y confirmó que eliminará el impuesto al patrimonio.

“Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”, afirmó.

Recuperar Ecopetrol

En este contexto, De la Espriella situó la recuperación de la petrolera estatal Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, entre las prioridades “definitivas y absolutas” de su Gobierno y defendió el aprovechamiento de los recursos naturales como una cuestión de soberanía energética.

“Ningún país del mundo puede aspirar a un futuro de prosperidad si deliberadamente renuncia a aprovechar los recursos que el creador puso en su territorio”, afirmó, seguido de la promesa de que “recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta” de su Gobierno.

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, posando con su esposa Ana Lucía Pineda e hijos este viernes, antes de su investidura en Cali (Colombia). EFE

El mandatario también anunció que autorizará el ‘fracking’ para aumentar las reservas de petróleo y gas: “Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible”.

El presidente criticó la gestión de la petrolera durante el Gobierno de Petro y aseguró que las utilidades de la empresa pasaron de 32 billones de pesos (unos 10.136 millones de dólares) en 2022 a 9 billones (alrededor de 500 millones de dólares) el año pasado, una caída que, según dijo, también perjudicó a los colombianos que tienen inversiones en la compañía.

El mandatario prometió además respetar la independencia del Banco de la República y afirmó que su equipo económico tiene la instrucción de recuperar “el prestigio de Colombia ante la comunidad internacional”.

A su vez, afirmó que la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano cambiará en su Gobierno, para lo cual anunció en días previos un plan de choque que busca agilizar las citas y la entrega de medicamentos.

“Cuando una persona muere esperando una cirugía o un adulto mayor espera meses por su medicación, no estamos ante una crisis sino ante un drama profundamente humano”, aseguró.

De la Espriella también anunció que su Gobierno librará “una batalla cultural” para defender a la familia como eje central de la sociedad.

“No existe política pública capaz de reemplazar la obra que una familia unida puede realizar por sus hijos y su país. En los hogares se aprenden los principios, se cultivan las virtudes y se forman los ciudadanos. La fortaleza de la familia es la fortaleza de Colombia”, dijo.