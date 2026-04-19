Panamá, 19 de abril del 2026

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    Pontífice aclara

    El papa asegura que sus discursos en África no eran para debatir con Trump

    EFE
    El papa asegura que sus discursos en África no eran para debatir con Trump
    Papa León XIV. EFE/EPA/LUCA ZENNARO

    El papa León XIV aseguró que los discursos que ha pronunciado durante su viaje por África no eran respuestas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y agregó que no tiene interés en seguir con ese debate.

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    León XIV realizó estas declaraciones el sábado 18 de abril a bordo del avión en el que le acompañaban los medios, entre ellos EFE, con destino a Angola procedente de Camerún, dentro de su gira africana.

    Explicó que en estos días se ha dado “una cierta narrativa que no ha sido precisa” debido “a la situación política creada en el primer día del viaje cuando el presidente de los Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí”.

    Pero considera que gran parte de lo que se ha escrito “ha sido más un análisis de los discursos, tratando de interpretar” sus palabras.

    Se refería el papa a algunas interpretaciones que consideraron los discursos en África como respuestas a Trump, después de que este criticase al pontífice por su posición contra la guerra en Irán y le definiese como “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”.

    A este respecto, el papa citó su discurso en el encuentro por la paz en Bamenda, en el noroeste de Camerún, donde se vive una guerra civil desde hace una década y donde dijo que “un puñado de tiranos está destruyendo el mundo”.

    “El discurso en la reunión por la paz de hace un par de días fue preparado dos semanas antes, mucho antes de que el presidente comentara sobre mi y sobre el mensaje de paz que promuevo”, aseguró.

    Y lamentó que, “sin embargo, se interpretó como si estuviera intentando debatir una vez más con el presidente, lo cual no es mi interés en absoluto”

    El pontífice estadounidense afirmó que seguirá con su camino “proclamando el mensaje del Evangelio”.

    “Los textos de los evangelios que hemos utilizado nos ofrecen una serie de aspectos maravillosos y hermosos de lo que significa ser cristiano”, añadió.

    Y continuó: “Seguir a Cristo, promover la fraternidad y la hermandad y confiar en el señor pero también buscar maneras de promover la justicia y la paz en nuestro mundo”.

    León XIV sí contestó al presidente de los Estados Unidos el primer día de su viaje a África, en el vuelo hacia Argelia, asegurando a los periodistas que continuaría levantando la voz contra la guerra porque así lo indica el Evangelio y que no tenía “miedo” de la administración Trump.

    EFE

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