El papa celebró misa para 100,000 personas en Yakarta e instó a construir un mundo de paz

El papa Francisco celebró este jueves una misa para cerca de 100,000 personas que llenaron el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta y el adyacente estadio Madya y a quienes en su homilía pidió que siguieran “construyendo una civilización de paz”.

A pesar del calor y la humedad en la capital indonesia, el papa recorrió en papamóvil durante más de 45 minutos el estadio Madya, donde cerca de 40.000 fieles siguieron la misa con pantallas, y luego se dirigió al mayor estadio de la capital, en el que le esperaban otras 60.000 que le recibieron con gran entusiasmo con cantos y coros.

Los fieles católicos, que representan el 3,1 % de este país de mayoría musulmana - unos 8 millones - llegaron de todas las parroquias de Indonesia, muchos de ellos de la ‘católica’ Flores, con una de las más importantes comunidades del país, pero también de Papúa, ataviados con sus trajes típicos.

Como Paulina Dessy Wulandari, de 39 años, su marido Krisanto Grahadi, de 37,y sus hijos Stevie, de 6 y Abigail, de 2, que esperaban pacientemente desde hacía varias horas la llegada del papa con sus camisetas blancas a juego. “En mi lugar de trabajo es plural, no sólo hay católicos. Y mis compañeros piensan que el papa trae paz. Así que no hay ni un solo sentimiento negativo hacia él. Así que es un portador de paz”, aseguró Krisanto.

“Rezamos por él todos los domingos durante la misa. Así que su visita es una bendición para nosotros. Estoy muy agradecida de que haya podido venir aquí. Es una bendición que desde este raro momento, podamos mostrar que Indonesia es un país pluralista, un país de paz y armonía. El Santo Padre es también una persona muy humilde. A partir de esos valores que aporta, podemos ponerlo como ejemplo para nuestros hijos”, añadió Dessy.

El papa Francisco, de 87 años, invitó a los fieles durante la homilía “a construir una sociedad más justa, avanzar en el camino de la paz y del diálogo, una llamada que aquí en Indonesia se ha propuesto desde hace tiempo”.

“Santa Teresa de Calcuta, cuya memoria hoy celebramos, que incansablemente cuidó a los más pobres y se hizo promotora de la paz y del diálogo, decía: ‘cuando no tengamos nada que dar, demos ese nada. Y recuerda, aunque no tengas nada que cosechar, no te canses nunca de sembrar’”, recordó el pontífice.

“Quisiera decírselo también a ustedes, a esta nación, a este maravilloso y variado archipiélago, no se cansen de zarpar y echar las redes, no se cansen de soñar y de seguir construyendo una civilización de paz. Atrévanse siempre a soñar en la fraternidad”, añadió Francisco a los católicos indonesios.

Asimismo, dijo, “los animo a sembrar amor, a recorrer confiados el camino del diálogo, a seguir manifestando vuestra bondad y amabilidad con la sonrisa típica que los caracteriza, para ser constructores de unidad y de paz. Y así difundirán el perfume de la esperanza en su entorno”.

Con esta misa, Francisco concluyó su visita a Indonesia y este viernes continuará su periplo por Asia y Oceanía y se trasladará a Papúa Nueva Guinea.