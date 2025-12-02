Panamá, 02 de diciembre del 2025

    A bordo del avión papal,

    El papa dice que es mejor el diálogo o incluso las presiones económicas que atacar Venezuela

    EFE
    El papa León XIV pronuncia un discurso. EFE/EPA

    El papa León XIV afirmó este martes que siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, incluso “presiones económicas”, para buscar un cambio en Venezuela a las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al responder a los periodistas en el avión de regreso de su viaje a Líbano.

    El Gobierno de Maduro suspende la actividad aerocomercial de Air Europa en Venezuela¿Qué puede esperar Venezuela de sus aliados ante la presión militar de Estados Unidos?

    “Las voces que llegan de Estados Unidos cambian con frecuencia, por lo que hay que ver, pero parece que ha habido una conversación y por el otro lado esta el peligro, esa posibilidad de que haya una actividad, una operación, incluso invadiendo el territorio. Yo no sé más”, dijo el pontífice sobre este tema a preguntas del grupo hispanohablante de periodistas que viajan con el papa, en el que está incluido EFE.

    Y agregó: “Pero creo que siempre es mejor buscar maneras de dialogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos”.

    Informó de que “a nivel de la conferencia episcopal y con el nuncio (en Venezuela)” se están “buscando maneras para calmar la situación por el bien del pueblo porque son ellos los que sufren la situación y no las autoridades”.

    Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

    También ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

    En este contexto, Washington ha informado de ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y de la muerte de más de 80 tripulantes.

    El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación del país norteamericano instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hace tres días sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano.

    EFE

    Agencia de noticias

