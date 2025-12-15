Panamá, 15 de diciembre del 2025

    Plegarias

    El papa insta a acabar con la violencia antisemita tras la ‘masacre terrorista’ en Sídney

    EFE
    Papa León XIV. EFE

    El papa León XIV instó este lunes a acabar con la violencia antisemita en relación a la “masacre terrorista” ocurrida ayer en Sídney contra la comunidad judía, que causó al menos 16 fallecidos.

    “Oremos por quienes sufren a causa de la guerra y de la violencia; en particular, hoy deseo encomendar al Señor a las víctimas de la masacre terrorista ocurrida ayer en Sídney contra la comunidad judía”, afirmó en una audiencia con los donantes del Pesebre del Aula Pablo VI y del Árbol y del Pesebre de la Plaza de San Pedro.

    Y añadió: “¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones”.

    El ataque, que se produjo en un parque cercano a una popular playa de Sídney durante un acto de celebración de la comunidad judía, dejó 14 muertos en el lugar, incluido uno de los agresores, y otras dos personas fallecieron posteriormente en el hospital.

    Además, al menos 42 personas resultaron heridas, siete de ellas en estado crítico.

    “Queridos hermanos y hermanas, el Pesebre y el Árbol son signos de fe y de esperanza; mientras los contemplamos en nuestros hogares, en las parroquias y en las plazas, pedimos al Señor que renueve en nosotros el don de la paz y de la fraternidad”, concluyó el papa.

    EFE

    Agencia de noticias

