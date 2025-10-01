Panamá, 01 de octubre del 2025

    SALUDO A FIELES

    El papa León XIV aboga por la reconciliación ‘en un mundo azotado por la destrucción’

    EFE
    Papa León XIV. EFE/EPA/VATICAN MEDIA

    El papa León XIV pidió no dejarse llevar por “sentimientos de rabia o deseos de venganza” y ser instrumentos de reconciliación en un mundo azotado por la destrucción, durante la audiencia general celebrada este miércoles en la plaza de San Pedro ante miles de personas.

    En su saludo a los fieles de lengua española, el papa explicó que “solemos esconder nuestras heridas, nos cuesta perdonar y vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás” por lo que pidió que Cristo “nos ayude a redescubrir la alegría y la belleza de vivir para poder dar vida a los demás, y que nos enseñe a ser en el mundo, azotado por la muerte y la destrucción, instrumentos de misericordia y reconciliación”.

    Mientras que a los fieles de lengua árabe, en particular a los procedentes del Líbano y de Tierra Santa, les indicó que “el cristiano está llamado a dar testimonio de que el amor y el perdón son más grandes que cualquier herida y más fuertes que cualquier injusticia”.

    En sus llamamientos, el pontífice estadounidense y peruano no hizo referencia a las guerras en Gaza y Ucrania como en otras ocasiones y sólo hizo referencia a la situación en Madagascar.

    “Me entristecen las noticias que llegan desde Madagascar sobre los violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los jóvenes manifestantes, que han provocado la muerte de algunos de ellos y un centenar de heridos”, dijo.

    Y pidió que “se evite siempre toda forma de violencia y se favorezca la búsqueda constante de la armonía social mediante la promoción de la justicia y el bien común”.

    EFE

    Agencia de noticias


