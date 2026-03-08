Panamá, 08 de marzo del 2026

    Día Internacional de la Mujer

    El papa León XIV expresa su solidaridad a las mujeres que sufren formas de violencia

    EFE
    Una foto del papa León XIV. EFE

    El papa León XIV expresó este domingo, con ocasión del Día de la Mujer, su solidaridad y sus oraciones a todas las mujeres que sufren formas de violencia, tras el rezo del ángelus dominical.

    “Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Renovamos el compromiso que, para nosotros los cristianos, se basa en el Evangelio para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer”, dijo el papa asomado a la plaza de San Pedro.

    Y agregó: “Lamentablemente, muchas mujeres siguen siendo discriminadas desde la infancia y sufren diversas formas de violencia. A ellas, en modo especial, les expreso mi solidaridad y mis oraciones”.

    En una carta que fue publicada en la revista mensual Plaza de San Pedro que se publica este domingo, el pontífice urgió a “implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer” empezando “por la educación de los jóvenes”.

    En el texto, el papa estadounidense responde a la carta enviada por Giovanna, una mujer italiana que le plantea el problema de la violencia de género.

    “Planteas un tema importante que siempre me ha causado gran sufrimiento: la violencia en las relaciones, y en especial la violencia contra las mujeres. En un mundo a menudo dominado por el pensamiento violento, necesitamos apoyar aún más el genio femenino”, explica el papa.

    Afirma que quizá las mujeres son atacadas y asesinadas justo “porque son un signo de contradicción en esta sociedad confusa, incierta y violenta, porque nos señalan valores de fe, libertad, igualdad, esperanza, solidaridad y justicia” y “estos son grandes valores, pero que son atacados por una mentalidad peligrosa que infesta las relaciones, generando solo egoísmo, prejuicios, discriminación y deseo de dominación”.

    Y son estos motivos, añade el papa estadounidense, los que “con frecuencia conducen a la violencia, como lamentablemente demuestran los numerosos casos recientes de feminicidio”.

    El papa subraya que “nunca debemos subestimar un acto de violencia, y no temamos denunciarla, incluyendo ese clima de justificación o que atenúa o niega la responsabilidad”.

    Y agrega que toda la Iglesia “comparte la urgente necesidad de implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer”, y que “para detener la violencia, debemos empezar por la educación de los jóvenes”.

    “Debemos eliminar esta violencia y encontrar maneras de moldear la mentalidad de las personas; debemos ser personas de paz, que amen a todos”, aseveró.

    EFE

    Agencia de noticias

