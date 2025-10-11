Panamá, 11 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Vaticano

    El papa León XIV recibirá el lunes en audiencia al presidente de Brasil, Lula da Silva

    EFE
    El papa León XIV recibirá el lunes en audiencia al presidente de Brasil, Lula da Silva
    Foto de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva. EFE/ André Borges

    El papa León XIV recibirá el lunes en audiencia al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que será la primera reunión entre ambos, confirmó este sábado la oficina de prensa del Vaticano.

    La reunión se celebrará en el palacio apostólico a las 8.30 horas (6.30 GMT) y después el mandatario brasileño también mantendrá un encuentro en la secretaria de Estado.

    Será el primer encuentro con el papa estadounidense y peruano ya que Lula asistió al funeral de Francisco pero no estuvo en la misa de inicio de pontificado de León XIV, el 18 de mayo, en la que participó el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin.

    Lula llega a Roma para inaugurar el secretariado de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa que presentó en el marco del G20 y que será operativo en la sede de la FAO.

    Asimismo participará este lunes en la apertura del Foro Mundial de Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

    El diplomático Saulo Arantes Ceolin, del departamento de seguridad alimentaria de la Cancillería brasileña, dijo que Lula se propone aprovechar esa oportunidad para fortalecer la estructura de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, que Brasil presentó a fines del año pasado, en el marco de su presidencia del G20.

    Se desconoce por el momento si Lula mantendrá reuniones con mandatarios italianos durante su viaje a Roma.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Un arquitecto condenado en el caso Blue Apple participó en un recorrido por la villa diplomática, con las hijas del presidente. Leer más
    • Ministerio Público recupera $819 mil sustraídos a la CSS a través de alteraciones en el SIPE. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez. Leer más
    • Fiscalía imputa cargos a cuatro estudiantes por no justificar el uso de fondos entregados como auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Reasignaciones por $104 millones en el presupuesto para educación: UP, Unachi y UTP tendrían más recursos. Leer más