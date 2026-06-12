El papa León XIV regresa a Roma en el avión del rey de España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un avión oficial español despegó este viernes del aeropuerto Tenerife Norte con el papa León XIV a bordo tras la incidencia técnica ocurrida en el avión de Iberia que lo debía trasladar a Roma.

El rey de España, Felipe VI, así como los autoridades que se encontraban en el aeropuerto, han acompañado al pontífice hasta la escalerilla de la nave, un Falcon para el transporte de autoridades, en la que también viajan sus colaboradores más cercanos.

El avión utilizado finalmente es el que había llevado al rey a la isla atlántica de Tenerife. Fuentes de la Casa Real han informado de que el rey, tras despedir al papa, esperará a otro avión de la Fuerza Aérea española para regresar a Madrid.

La salida de León XIV se produce con más de tres horas de retraso sobre el horario previsto, una de ellas por la demora en los actos celebrados en Tenerife con motivo del último día de su visita a España y otras dos por la incidencia ocurrida en el avión que lo debía trasladar a Roma.

El papa León XIV (Der.) estrecha la mano del rey Felipe VI antes de abordar el avión ofrecido por el monarca. EFE

Está previsto que el vuelo llegue a Roma en la noche, mientras que el resto de la comitiva vaticana deberá esperar la llegada de un nuevo avión que la compañía ha enviado desde Madrid, han informado a EFE fuentes del Vaticano.

Éste segundo avión está previsto que llegue al aeropuerto tinerfeño en horas la noche-

La comitiva que ha acompañado al papa en su primer viaje a España estaba formada por unos 80 miembros de la prensa, 25 personas del equipo del vaticano y 16 miembros de seguridad.

El papa León XIV cerró en la isla de Tenerife una visita de siete días que le ha llevado por Madrid, Barcelona y las islas Canarias.