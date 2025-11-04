Panamá, 04 de noviembre del 2025

    Plegarias

    El papa reza para que quienes ‘combaten con pensamientos suicidas’ encuentren ayuda

    EFE
    El papa reza para que quienes ‘combaten con pensamientos suicidas’ encuentren ayuda
    Papa León XIV. EFE

    El papa León XIV pide que quienes están combatiendo con pensamientos suicidas puedan encontrar quienes “los acoja, los escuche y acompañe” en sus intenciones de oración para el mes de noviembre que fueron publicadas este martes.

    “Oremos para que las personas que están combatiendo con pensamientos suicidas encuentren en su comunidad el apoyo, el cuidado y el amor que necesitan y se abran a la belleza de la vida”, expresó el papa en el vídeo mensual de la iniciativa de la red de oración del papa.

    “Señor Jesús, Tú que invitas a los cansados y agobiados a acercarse a Ti y descansar en Tu Corazón, te pedimos este mes por todas las personas que viven en la oscuridad y la desesperanza, especialmente por quienes están combatiendo con pensamientos suicidas”, comienza la oración en inglés de León XIV.

    El papa estadounidense ha continuado con esta iniciativa que comenzó Francisco y en la que se expresan las intenciones de rezos para cada mes.

    “Haz que encuentren siempre una comunidad que los acoja, los escuche y acompañe. Danos a todos un corazón atento y compasivo, capaz de ofrecer consuelo y apoyo, también con la ayuda profesional necesaria”, añade.

    Y la oración continúa rogando para que “sepamos estar cerca con respeto y ternura, ayudando a sanar heridas, crear lazos y abrir horizontes.”.

    “Que juntos podamos redescubrir que la vida es un don, que sigue habiendo belleza y sentido, aún en medio del dolor y sufrimiento”. añade.

    EFE

    Agencia de noticias

