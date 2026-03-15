Panamá, 15 de marzo del 2026

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    Plegaria

    El papa urge a ‘dialogar sin tregua’ frente a la ‘absurda pretensión’ de la guerra

    EFE
    El papa urge a ‘dialogar sin tregua’ frente a la ‘absurda pretensión’ de la guerra
    El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico con vistas a la plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 15 de marzo de 2026. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

    El papa León XIV urgió este domingo a abandonar la “absurda pretensión” de la guerra y apostar por un “diálogo sin tregua” por la paz, durante una misa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Ponte Mammolo, a las afueras de Roma.

    “Muchos hermanos y hermanas nuestros sufren a causa de conflictos violentos, provocados por la absurda pretensión de resolver los problemas y las diferencias con la guerra, cuando lo que hace falta es dialogar sin tregua por la paz”, dijo el pontífice durante su homilía.

    León XIV denunció que incluso hay quienes “pretenden involucrar el nombre de Dios en estas opciones de muerte” y defendió que Dios “no puede ser reclutado por las tinieblas”, sino que viene a traer luz y esperanza.

    El papa ya había instado esta mañana tras el rezo del ángelus dominical a cesar la guerra en Oriente Medio y el Líbano y a reabrir la vía del diálogo, y denunció la “atroz violencia” que sufren los pueblos de la región desde hace dos semanas.

    En su intervención en la parroquia romana, el pontífice destacó el trabajo de 90 años de la parroquia de la periferia de la capital y su atención a la pobreza y al centro penitenciario de Rebibbia.

    En concreto, valoró la ayuda a los migrantes para integrarse y “aprender el idioma, encontrar una vivienda digna y ejercer un trabajo honesto y seguro”.

    También denunció que las dificultades de los más vulnerables son “acentuadas por quienes, sin escrúpulos, se aprovechan de la condición de indigencia de los más débiles para su propio interés”.

    La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús es la quinta y última etapa de las visitas del papa a las comunidades de la diócesis de Roma durante el periodo de Cuaresma.

    Antes de celebrar la misa, el papa mantuvo un encuentro con niños, familias, ancianos, enfermos y personas sin hogar.

    EFE

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