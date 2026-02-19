El Parlamento de Venezuela reanuda el segundo debate del proyecto de ley de amnistía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, reanudó este jueves el segundo debate necesario para aprobar el proyecto de ley de amnistía impulsado por el Gobierno encargado, luego de una semana de aplazamiento por desacuerdos entre los diputados que terminó por generar críticas y huelgas de familiares que exigen la liberación de presos políticos.

El debate de hoy comenzó con más de dos horas y media de retraso, después de que el Legislativo se reuniera durante toda la semana con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos, para discutir sobre el borrador del proyecto.

La diputada opositora Nora Bracho, vicepresidente de la comisión especial para la consulta pública del proyecto, afirmó al inicio del debate que esta ley “no es perfecta”, pero consideró que se trata de “un gran avance” y dijo que “mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos”.

Asimismo, aseguró que el interés de la fracción opositora es el cese de la persecución política en el país suramericano.

Por su parte, el presidente de la comisión, el chavista Jorge Arreaza, indicó que los artículos fueron “ampliamente discutidos” y que “hubo grandes consensos”, luego de las diferencias presentadas la semana pasada, cuando la AN aprobó de forma definitiva los primeros seis artículos de la legislación, que se enfocan en el objetivo de la amnistía.

Sin embargo, la discusión se trancó a partir del séptimo artículo, que establece que quienes quieran solicitar amnistía deben “ponerse a derecho”, es decir, presentarse ante tribunales y que se estudie su caso para determinar si les corresponde la amnistía, una medida que rechazan los diputados opositores.

Ante el desacuerdo, la discusión de la ley fue aplazada para esta semana.

La parlamentaria Bracho dijo a EFE la semana pasada que el debate se aplazó porque los desacuerdos se extienden en varios de los artículos siguientes.

El segundo debate del proyecto se hace con debates artículo por artículo, y es el último y necesario debate para sancionarlo como ley.

Tras su aprobación, el texto es enviado para la firma de la Presidencia y su promulgación.

El debate de la ley de amnistía trascurre cuando un grupo de familiares de presos políticos exigen la liberación de sus parientes con una huelga de hambre a las afueras de un comando policial en Caracas, desde donde ven en sus teléfonos la transmisión en vivo de la sesión parlamentaria.

Activistas, ONG y familiares de presos políticos han advertido que el proyecto es “excluyente” porque limita los períodos y delitos cubiertos, y aseguran que su aprobación sin reformas dejaría a cientos de presos políticos encarcelados.

Esta propuesta de amnistía se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.