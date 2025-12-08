El partido gobernante ‘no reconoce’ elecciones hondureñas y convoca a movilizaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) “no reconoce” las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras por la supuesta “injerencia y coacción” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y convocó a movilizaciones, dijo este domingo su candidata presidencial, Rixi Moncada.

“Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo una injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso después del envío de un millón de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas el mes de diciembre”, subrayó Moncada en una comparecencia de prensa en la sede del partido oficialista.

La candidata de Libre afirmó que la injerencia de Trump está “alterando la soberanía popular” y denunció que el sistema de transmisión de resultados electorales ha sido “manipulado en su código fuente”.

“Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espaldas de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad”, enfatizó.

Moncada aseguró que la violación quedó “confirmada” en los módulos de divulgación y de procesamiento de actas, y detalló presuntas irregularidades: “5,000 actas en cero, inconsistencias en el 95.17 % de las actas transmitidas en relación con el sistema biométrico, 4,659 actas sin respaldo biométrico y las caídas constantes de la página de divulgación”.

Agregó que las páginas de publicación de resultados “continúan adulteradas y sin actualización por tres días consecutivos” y alertó sobre “posibles conexiones directas” desde el opositor Partido Nacional hacia el sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) para “la manipulación de los resultados”.

Nulidad de elecciones y movilizaciones

Según el conteo preliminar de las elecciones, paralizado desde el viernes con el 88.02 % de las actas escrutadas, el candidato Nasry Tito Asfura, del conservador Partido Nacional, quien ha recibido el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, acumulaba 1,132,321 votos (40.19 %), mientras que Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal, tenía 1,112,570 votos (39.49 %).

La candidata oficialista ha quedado relegada a un distante tercer puesto, con 543,675 votos (19.30 %), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos candidatos conservadores.

En un comunicado leído al finalizar una reunión convocada por su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya, Libre instruyó a sus militantes a “denunciar la injerencia extranjera” de Trump y “el crimen de traición a la patria al suplantar y adulterar la soberanía popular” ante Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Libre pidió “la nulidad total de las elecciones” y abrir una investigación sobre los “actos de terrorismo electoral ejecutados a través del sistema de transmisión”. Además, convocó a sus militantes a “movilizaciones” y a una “asamblea extraordinaria de la dignidad nacional” el 13 de diciembre.

También condenó el indulto otorgado por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, reclamando que se presenten los requerimientos fiscales y se ordene “su captura internacional”.

Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, tras ser arrestado en febrero de ese mismo año en su residencia, en Tegucigalpa, poco después de finalizar su segundo mandato y entregar el poder a Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya.