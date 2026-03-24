El ‘Peaje de Teherán’, el millonario pago para pasar por el Estrecho de Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En medio de la guerra de Irán, el tránsito de barcos por el Estrecho de Ormuz se ha convertido en un riesgo. Sin embargo, varios medios internacionales reportan que el Gobierno iraní está cobrando 2 millones de dólares por transitar por esta región.

Varios medios, entre ellos Bloomberg, fueron los primeros en reportar esta situación. Algunos hablan de que este pago es denominado como “Peaje de Teherán”.

“Según un informe, una empresa naviera pagó a Irán 2 millones de dólares para garantizar el tránsito seguro de uno de sus barcos a través del Estrecho de Ormuz, mientras Teherán avanza hacia un bloqueo “selectivo” de la vía marítima”, reportó hace unos días el diario inglés The Independent.

Vale recordar que el presidente estadounidense, Donald Trump, le había dado un plazo de 48 horas (que vence entre hoy y mañana) para que Irán abra el Estrecho de Ormuz sin condiciones, amenazando con atacar plantas de energía si el bloqueo o los cobros persisten.

El estrecho de Ormuz, punto estratégico mundial

Sin embargo, este martes se conoció que Trump amplió a cinco días el plazo, tras anunciar que se estaban adelantando negociaciones con el Gobierno de Irán.

Desde el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel desplegaron una ofensiva militar contra Irán, tras diferencias por el programa nuclear del Gobierno iraní.

El conflicto y el consecuente riesgo de transitar por el Estrecho de Ormuz ha disparado el precio del petróleo a nivel mundial.