Panamá, 12 de junio del 2026
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    Comercio

    El petróleo Texas cierra por debajo de los 85 dólares, ante posible acuerdo Irán y Estados Unidos

    EFE
    El petróleo Texas cierra por debajo de los 85 dólares, ante posible acuerdo Irán y Estados Unidos
    El posible fin de la guerra en Oriente Medio lleva días presionando a la baja el precio del petróleo. EFE/Archivo

    El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este viernes por debajo de los 85 dólares el barril, tras caer el 3.23 %, y despidió así una semana a la baja presionado por las informaciones de un posible acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

    Al término de la sesión, los contratos del WTI —el crudo de referencia en Estados Unidos— para el mes de julio restaban 2.83 dólares por barril respecto al cierre anterior, hasta los 84.88 dólares.

    En los últimos cinco días, el precio del petróleo acumula una caída de más de un 6 % y de casi un 20 % en comparación con el dato de hace un mes.

    Las informaciones que apuntan a un posible fin de la guerra en Oriente Medio llevan días presionando a la baja el precio del petróleo; de hecho, el crudo ni siquiera sufrió grandes repuntes tras el reinicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán esta semana.

    Shehbaz Sharif —primer ministro de Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán— aseguró este viernes que “se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz”.

    “La paz nunca ha estado tan cerca como lo está ahora”, aseguró Sharif, en un mensaje en X.

    Poco antes, Teherán también se había referido en este sentido al acuerdo con Washington, pese a que ayer negara que hubiera avances, como había declarado el presidente estadounidense, Donald Trump.

    El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, sostuvo que el “memorando de entendimiento” con Washington “nunca ha estado tan cerca”.

    Por su parte, un alto cargo de la Administración Trump apuntó que espera firmar “en los próximos días” un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que cumpliría los “objetivos principales” del mandatario estadounidense.

    “Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta”, declaró —bajo condición de anonimato— un funcionario en una llamada con periodistas, en la que dijo que confía en un 85 % en que se podrá firmar el acuerdo.

    EFE

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