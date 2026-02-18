El presentador Stephen Colbert dice que CBS canceló la emisión de una entrevista con un candidato demócrata

Max Matza - BBC News

El presentador del programa nocturno The Late Show, Stephen Colbert, acusó a su cadena de haberse negado a emitir una entrevista con un político demócrata por miedo a una represalia de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, por sus siglas en inglés).

CBS, la cadena que transmite el programa, niega que haya “prohibido” que la entrevista saliera al aire y asegura que solo dio “asesoría legal”.

En su programa del lunes por la noche, Colbert dijo que CBS no quiso emitir su entrevista con el legislador de Texas James Talarico por preocupación ante una respuesta de la FCC, que emitió nuevas directrices sobre el llamado “tiempo igual” para candidatos políticos.

“Nos lo dijeron sin rodeos los abogados de la cadena, que nos llamaron directamente: no podíamos tenerlo en el programa”, afirmó.

Trump ha dicho en ocasiones que considera retirar la licencia de la FCC a varias cadenas estadounidenses. / Getty Images

“Luego se me dijo, no tan claramente, que no solo no podía tenerlo al aire, sino que no podía mencionar que no lo teníamos al aire. Y como mi cadena claramente no quiere que hablemos de esto, hablemos de esto”, agregó.

La regla del “tiempo igual” y el pulso con la FCC

Colbert explicó que, según los abogados de CBS, las nuevas directrices de la FCC sobre la regla de “tiempo igual”, que obliga a estaciones de radio y canales de televisión ofrecer el mismo espacio a candidatos rivales, podía traer problemas legales para la cadena.

La FCC regula las señales de radio, televisión y satélite en EE.UU., y tiene atribuciones sobre distintos asuntos, incluidos procesos de fusiones empresariales y quejas por contenidos considerados indecentes.

CBS rechazó las afirmaciones de Colbert en un comunicado emitido el martes. “CBS no le prohibió a The Late Show transmitir la entrevista con el representante James Talarico", señaló.

La cadena añadió que el programa recibió asesoría legal porque la emisión “podía activar la regla de tiempo igual de la FCC para otros dos candidatos”, y que se presentaron opciones para cumplir con ese “tiempo igual”.

Según CBS, el programa optó por publicar la entrevista en su canal de YouTube, donde no aplican las reglas de la FCC, y promocionarla al aire, en lugar de adoptar alguna de las alternativas relacionadas con el “tiempo igual”.

Tradicionalmente, los contenidos informativos han estado exentos de esta regla.

Sin embargo, la FCC ha señalado que podría empezar a aplicarse a programas nocturnos como el de Colbert. También podría alcanzar a programas políticos de radio, que tienden a inclinarse hacia el Partido Republicano.

Según la cadena CBS, el programa optó por publicar la entrevista en su canal de YouTube. / Getty Images

Después de publicar las nuevas directrices en enero, el presidente de la FCC, Brendan Carr, escribió en X que durante años las grandes cadenas dieron por hecho que sus programas de entrevistas nocturnos y diurnos calificaban como “noticias genuinas”, incluso cuando, según él, respondían a fines políticos partidistas.

Añadió que la FCC les recordó “su obligación de dar a todos los candidatos oportunidades iguales”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en ocasiones que considera retirar la licencia de la FCC a varias cadenas estadounidenses a las que acusa de difundir contenidos críticos de su presidencia.

Anna Gomez, la única demócrata en la FCC, criticó la respuesta de CBS y dijo que la cadena tiene el derecho constitucional, amparado por la Primera Enmienda, a la libertad de expresión.

“Este es otro ejemplo preocupante de capitulación corporativa frente a la campaña más amplia de esta administración para censurar y controlar el discurso”, afirmó en un comunicado.

También sostuvo que la FCC no tiene “autoridad legal” para presionar a los medios con fines políticos.

“No es un secreto que Paramount, la empresa matriz de CBS, tiene asuntos regulatorios ante el gobierno, pero los intereses corporativos no pueden justificar el dejar de emitir contenido noticioso”, añadió.

Stephen Colbert sentado y sonriendo en el set, con una taza sobre el escritorio. / Getty Images

Gomez ya había acusado antes a los líderes republicanos de la FCC de usar la regla de “tiempo igual” para penalizar injustamente a críticos, vulnerando el derecho constitucional a la libertad de expresión.

Está previsto que The Late Show termine su trayectoria de 33 años en mayo. Colbert es su presentador desde 2015.

