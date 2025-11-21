El presidente de Colombia propone ‘un gobierno de transición compartido’ en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este viernes “un gobierno de transición compartido” en Venezuela para solucionar la crisis de ese país y evitar una intervención extranjera que acabe en un estallido de violencia.

En un largo escrito publicado en su cuenta de X sobre posibles soluciones para Venezuela, Petro expresó su oposición “a salidas que no sean dialogadas y que intenten el triunfo de una sector sobre el exterminio del otro”.

“Un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos de democracia, sin presiones indebidas”, señaló el mandatario colombiano, quien tiene una buena relación con Nicolás Maduro, sin dar detalles de su propuesta.

Participé activamente buscando un diálogo nacional en Venezuela, y medie algo entre el gobierno de Maduro y el de Biden, antes de elecciones.



Se reunieron en Bogotá los gobiernos de Europa, EEUU, Venezuela y Colombia e hizo presencia la oposición venezolana



— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2025

En su publicación, Petro hizo un recuento de las iniciativas en las que, según dijo, participó “buscando un diálogo nacional en Venezuela”, y añadió que, antes de las elecciones presidenciales de julio de 2024 medió “algo entre el gobierno de Maduro y el de (el entonces presidente estadounidense Joe) Biden”.

“La idea era lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes”, señaló.

Sin embargo, “no se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina”, dijo sobre la dirigente opositora María Corina Machado, ganadora este año del Premio Nobel de Paz.

El mandatario añadió que tampoco “le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”.

“El desacuerdo, las elecciones enturbiadas, el bloqueo profundizado y ahora la amenaza armada extranjera, dan al traste con una solución política que debe nacer del pueblo venezolano”, explicó Petro.

Tensión creciente entre Washington y Caracas

La tensión reina desde agosto pasado entre Washington y Caracas por la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de ordenar un enorme despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, operación que el país petrolero ve como una “amenaza” para propiciar un cambio de Gobierno.

“Se piensa en una solución ‘quirúrgica’ al estilo de Panamá (en 1989), pero se olvida que en Panamá hubo miles de muertos, y se olvida que hay ya miles de hombres armados a lado y lado de la frontera (colombo-venezolana) sin mayor intensión (sic) por el poder en uno y otro país (...) con la intención de controlar territorios y poblaciones locales en búsqueda de economías ilícitas”, agregó.

Para el mandatario colombiano, los grupos armados ilegales que se dedican a las economías ilícitas son lo suficientemente fuertes “como para fragmentar el territorio y el estado, no solo en Venezuela sino en la misma Colombia”.

“Un desmantelamiento violento del estado venezolano actual traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas que buscarán control territorial. El escenario de la actual Libia y el Medio Oriente será más próximo”, alertó Petro.