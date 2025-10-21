Panamá, 21 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LA CIRUGÍA FUE EN ESTADOS UNIDOS

    El presidente de Costa Rica sale con éxito de una operación de próstata

    EFE
    El presidente de Costa Rica sale con éxito de una operación de próstata
    Imagen de archivo del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en Washington DC. EFE/Shawn Thew/Pool

    El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, salió este martes de forma exitosa de una operación de próstata practicada en Estados Unidos y regresará a su país el próximo sábado, informó la Presidencia de la República.

    “El presidente Rodrigo Chaves fue intervenido exitosamente de una hiperplasia prostática benigna, es decir, un crecimiento no canceroso de la próstata. Según el parte médico la intervención resultó un éxito”, indica un comunicado de la Presidencia.

    El informe oficial indica que el mandatario “se está recuperando en un centro médico en Estados Unidos” y que después de algunos días de observación médica, regresará a Costa Rica el próximo sábado.

    “El presidente agradece profundamente los cientos de mensajes de cariño, solidaridad y buenos deseos que ha recibido de parte de los ciudadanos”, concluye el comunicado.

    La hiperplasia prostática es un agrandamiento de la próstata que puede causar problemas urinarios.

    El viaje a Estados Unidos fue anunciado la semana pasada por Chaves, quien dijo que no había signos de cáncer y que la hiperplasia le estaba causando dificultades para ir al baño.

    Chaves explicó que decidió realizarse la operación en Estados Unidos porque tiene un seguro privado y porque se la practicará un cirujano que es sobrino suyo.

    Agregó que otra razón es que escogió “el método de operación que requiere la menor cantidad de tiempo incapacitado y en Costa Rica ese método no está disponible”.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • La Asamblea aprueba reforma penal que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas. Leer más
    • Lo que el gobierno de Panamá le ofreció a Chiquita para reactivar las fincas bananeras en Bocas del Toro. Leer más
    • Fallece el empresario Juan Francisco Kiener. Leer más
    • Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre: conozca cómo participar. Leer más
    • Muere madre herida en explosión en El Bosque; su hijo sigue hospitalizado. Leer más