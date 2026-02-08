El primer ministro de Haití afirma que tomará medidas ‘severas’ contra las bandas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, quien asumió este sábado el Poder Ejecutivo en el país, prometió resolver el problema de la inseguridad con medidas severas contra las bandas armadas, al tiempo que llamó a la unidad a los sectores para enfrentar las dificultades.

“Nuestra unión nos hará invencibles juntos en torno a la hoja de ruta: seguridad, elecciones, recuperación económica (...). Reconstruiremos Haití. Ese es nuestro pacto republicano. Las bandas y quienes las apoyan serán perseguidas. El Estado recuperará cada zona ocupada hasta el día en que todos los niños puedan ir al colegio sin miedo”, declaró el jefe del Gobierno en un discurso.

Tras encabezar un Consejo de Ministros, Fils-Aimé aseguró que todas las estructuras del Estado se movilizarán para organizar elecciones inclusivas, de modo que el poder sea entregado a líderes libremente elegidos por el pueblo.

“Mi Gobierno no dará marcha atrás. Mi Gobierno cumplirá con su deber hasta el final. Las bandas y sus cómplices no encontrarán refugio. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, actuarán con rigor, coordinación y continuidad. No habrá descanso ni tregua hasta que nuestras familias puedan vivir en paz”, prometió.

Horas antes, el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, transfirió el mandato del país a Fils-Aimé.

“Este 7 de febrero finaliza el mandato del Consejo Presidencial de Transición. A partir de hoy, el CPT deja de existir y de ejercer el Poder Ejecutivo. Aunque se constata el fin del mandato del CPT, Haití no entra en un vacío. Ahora, el Consejo de Ministros, bajo la dirección del primer ministro, asumirá las responsabilidades”, declaró Saint-Cyr en una ceremonia.

El CPT fue creado en abril de 2024 impulsado por las Naciones Unidas. Estaba formado por nueve miembros. Tenía, entre otras misiones, las de celebrar elecciones, pacificar el país y mejorar la colapsada economía haitiana.

Fils-Aimé elogió los esfuerzos y sacrificios realizados por los miembros del CPT durante casi dos años marcados por una extrema complejidad, al tiempo que reconoció que la transición sigue inconclusa, en particular debido a la persistente inseguridad y a la imposibilidad de organizar las elecciones en los plazos inicialmente previstos.

“La transición no ha terminado. La misión sigue siendo clara: restablecer la seguridad, organizar elecciones para que cada ciudadano pueda elegir libremente a sus dirigentes”, agregó.

Fils-Aimé dijo estar dispuesto a participar en todos los diálogos políticos en los que los intereses del país sean la prioridad.

“Es hora de actuar con sentido de Estado, lucidez y firmeza, guiados por el interés superior de la nación”, consideró el mandatario, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

En su discurso, fue reiterativo en que su Gobierno enfrentará con dureza el accionar de las bandas armadas que controlan el 90% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, carreteras troncales y otras áreas del país, sumido en una crisis de gran magnitud en prácticamente todos los órdenes.