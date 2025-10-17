El príncipe Andrés anuncia que dejará todos sus títulos reales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él “distraigan” del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

La renuncia incluye el titulo de duque de York además de otras distinciones.

Este es el mensaje publicado por el Príncipe Andrés:

“Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública“.

La revista Hola recalca que desde hace unas semanas el escándalo no ha hecho más que cercar al príncipe Andrés después de que salieran a la luz unos correos suyos con Jeffrey Epstein, el financiero que apareció muerto en la cárcel mientras esperaba para ser juzgado por tráfico sexual de menores, en los que se evidenciaba que no cortó el contacto con él cuando había dicho, es decir, tras conocer su imputación.

A este tema se agrega la publicación del extracto de las memorias póstumas de Virginia Giufree, la mujer que le acusó de abuso sexual y que se quito la vida el pasado mes de abril a los 41 años. En él, su presunta víctima asegura: “Él creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”.

Información en desarrollo...