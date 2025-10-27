Panamá, 27 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    El príncipe Andrés quiere la casa del duque de Sussex en Windsor

    EFE
    El príncipe Andrés quiere la casa del duque de Sussex en Windsor
    El príncipe Andrés ha negado haber cometido alguna irregularidad durante su amistad con Epstein. EPA

    El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha pedido que se le conceda Frogmore Cottage, la casa que tenía el duque de Sussex en Windsor tras su boda, como condición para marcharse la mansión de Royal Lodge ante las crecientes presiones para que abandone esa vivienda, informa este lunes el tabloide The Sun.

    +info

    El príncipe Andrés anuncia que dejará todos sus títulos reales

    Andrés, que hace diez días comunicó su intención de no volver a utilizar el título de duque de York a pesar de que aún lo conserva, es centro de la polémica en el Reino Unido por sus pasados vínculos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y tras salir a la luz que apenas ha pagado renta por Royal Lodge, una lujosa vivienda de 30 habitaciones ubicada en Windsor, a las afueras de Londres.

    Según el rotativo sensacionalista Sun, el príncipe Andrés, de 65 años, ha pedido vivir en Frogmore Cottage, una vivienda de cinco habitaciones que le concedió la fallecida reina Isabel II al duque de Sussex, Enrique, cuando se casó con la actriz estadounidense Meghan Markle en 2018, pero que la dejó tras su decisión de no trabajar para la Casa Real en 2020 a fin de instalarse en Estados Unidos.

    Además, Andrés ha pedido la casa Adelaida Cottage, también en Windsor, para su exmujer Sarah Ferguson, pero es la residencia de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, hasta finales de este mes ya que se mudarán a otra vivienda más grande en noviembre.

    Según el Sun, un amigo del príncipe Andrés dijo que éste acepta marcharse de Royal Lodge, pero que “estas son sus (dos) peticiones”.

    “Sarah (Ferguson) y Andy han vivido juntos en Royal Lodge desde el 2008 a pesar de estar divorciados”, agregó.

    “Frogmore Cottage es muy pequeña para los dos y Adelaida Cottage está a la vuelta, así que se verán cuando quieran. Las dos (casas) tienen espacio para cuando sus hijas Beatriz y Eugenia les visiten”, agregó la fuente.

    El príncipe Andrés intentó poner fin a años de controversia, tras las acusaciones de abuso sexual contra él por parte de Virginia Giuffre cuando ésta era menor de edad, al comunicar hace diez días que dejaría de utilizar el ducado de York y otros honores.

    Sin embargo, el príncipe, quien niega rotundamente las acusaciones, se vio inundado de críticas centradas en la propiedad en la que ha vivido solo, prácticamente sin pagar alquiler, desde 2003 y con Sarah Ferguson desde 2008.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Chichi De Obarrio, condenado por Blue Apple, pierde querella en Italia contra su exesposa. Leer más
    • Héctor Brands viajó a Miami, pero Estados Unidos no permitió su ingreso y lo devolvió a Panamá. Leer más
    • Atención jubilados: CSS anuncia pago adelantado de la primera quincena de noviembre. Leer más
    • Detienen a empresario y funcionarios por fraude de créditos fiscales en Panamá. Leer más
    • Rectora del ITSE responde a Chapman: ‘No se puede dar vuelto si la plata no sobra’. Leer más