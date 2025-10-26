El rescate de 48 niños de un jardín de infantes que fue atacado por drones rusos en Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

John Sudworth - BBC News

Aunque se mueve y avanza, el cuerpo de Oleksandr Volobuev permanece alejado de la cámara mientras atraviesa un campo lleno de humo y escombros.

Está concentrado. Él, un mayor general del Servicio de Protección Civil de Ucrania, se aferra a lo que lleva entre las manos. De la parte baja de la chaqueta que lleva contra su cuerpo sobresalen dos zapatos rosas.

Es una imagen impactante del dramático rescate de una guardería infantil en la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania, tras un devastador ataque con drones por parte del ejército ruso.

Con 48 niños atrapados en un refugio dentro del edificio en llamas, el de Volobuev no fue el único acto de valentía de ese día, ni mucho menos.

Pero pocas fotografías resumen tan acabadamente el creciente impacto de la invasión a gran escala de Rusia en la vida cotidiana de los ucranianos, con las personas más vulnerables - como los menores de edad- expuestas a las consecuencias.

“Recibimos la llamada diciendo que habían atacado un jardín de infantes”, le dijo Volobuev a la BBC.

“Y por supuesto, saber que había niños y niñas en ese lugar hizo las cosas un poco más complicadas”, añadió.

Poco podía adivinar él que al final del día, y tras cargar a esa niña hasta un lugar seguro, se lo comenzaría a llamar héroe nacional.

En ese instante capturado por la cámara, los ucranianos no solo vieron la realidad de la nueva estrategia rusa -basada en golpear infraestructura civil- sino una clara definición de su propia resistencia.

Es imposible saber por qué la Academia Miel, ubicada en un edificio de ladrillos en Járkov, resultó impactada por un dron.

El zumbido bajo y amenazante de estas armas de diseño iraní, que pueden cargar misiles de 50 kilos, ahora son muy familiares no solo para los soldados en el frente de batalla sino también para todos los ucranianos.

Aunque llegan a ser muy precisos, el enorme volumen del uso de estos drones con distintos objetivos posibles en cada ataque, puede significar que algunos no funcionen bien.

Rusia ha negado que esté atacando en áreas residenciales, pero lo cierto es que el mapa no muestra objetivos militares obvios en las inmediaciones del jardín de infantes.

Y Ucrania ha dejado en claro que lo considera un ataque deliberado.

“No hay ninguna justificación para atacar un jardín de infantes. Nunca debería pasar. Está claro que Rusia se está volviendo más descarada”, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

La respuesta

Fedir Uhnenko también se unió a los equipos de rescate que salieron a responder tras el ataque.

Normalmente, como oficial de prensa del Servicio de Defensa Civil, él no está involucrado en el frente de batalla.

“Se dio una fuerte explosión y el horror estaba en los ojos de los niños”, explicó sobre la situación en que encontraron a los menores en el sótano del edificio.

Afortunadamente, la alarma que sonó antes del ataque hizo que los niños y niñas buscaran refugio en la parte baja del lugar.

Pero con el edificio todavía en llamas, el techo destruido y los salones llenos de polvo y humo, todavía estaban en peligro.

Entonces los colegas de Uhnenko, así como otros vecinos que habían llegado a ayudar, comenzaron a hacer una fila para sacarlos de allí.

Como Volobuev, Uhnenko fue fotografiado llevando a uno de ellos. En su caso, un niño.

“Le decía todo el tiempo que iba a estar bien. Que no había que preocuparse de nada”, explicó.

“Cuando salimos del edificio, había un vehículo en llamas. Nuestros hombres lo apagaron. Pero el niño no lloró. Me sorprendió que no lo hiciera, aunque sí tenía mucho miedo en sus ojos”, explicó Uhnenko.

“Le dije que me agarrara fuerte. Como se puede ver en la foto, me está agarrando lo más fuerte que puede”, añadió.

Al final, el encargado de prensa cumplió con dos roles ese día: el rescate y su trabajo normal.

Con su cámara capturó mucho de lo que pasó ese día. Y ese contenido se volvió viral.

Los menores rescatados fueron llevados a un punto de emergencia en un sector seguro, a pocos metros del jardín de infantes.

Afortunadamente todos salieron ilesos y parecían comprender el peligro al que se habían enfrentado ese día.

Un adulto que trabajaba cerca murió en el ataque y otros nueve resultaron heridos, uno con quemaduras graves y otro con la amputación de una pierna.

Todos los rescatistas, explicó Uhnenko, tenían conciencia no solo de los riesgos de incendio, derrumbe y humo, sino también de la posibilidad de otro ataque.

Se sabe que Rusia ha atacado un mismo objetivo dos veces, lo que los ucranianos consideran una estrategia deliberada para matar a los trabajadores de rescate que acuden al auxilio de las víctimas.

Al día siguiente del ataque al jardín de infantes, uno de estos llamados “doble impactos” mató a un bombero e hirió a cinco de sus compañeros en una aldea cercana a Járkov.

Todas las aulas del colegio resultaron dañadas por el ataque.

Ucrania cree que Rusia ha puesto el foco en objetivos civiles por desesperación en su incapacidad de lograr avances significativos en el campo de batalla.

Tanto Volobuev como Uhnenko afirman que lo que vieron allí no ha contribuido a cambiar su opinión sobre el enemigo.

“Desde el principio, solo tuve la sensación de que debíamos superar todo esto y ganar”, explicó Volobuev.

Y a la pregunta sobre el futuro que imagina para las 48 jóvenes vidas que ayudó a salvar, dijo: “Por supuesto, solo buenas y felices (perspectivas). Pero no solo para nuestros hijos. Me gustaría que todos los niños vivieran en paz”.

