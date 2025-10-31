El rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés, que tiene que abandonar su mansión de Windsor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Rafael Abuchaibe - BBC News Mundo

El Palacio de Buckingham anunció este jueves que se inició el proceso para quitarle el título nobiliario de príncipe a Andrés, hermano del rey Carlos III, además de retirarle los beneficios que su estatus le confería, incluida su actual residencia.

En el comunicado con el que se hizo pública la decisión, el Palacio de Buckingham dijo que el rey Carlos “inició el proceso formal” para retirarle el título a su hermano, quien de ahora en adelante se conocerá como Andrés Mountbatten Windsor.

El anuncio es el último en una secuencia de eventos que se desencadenaron luego de la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre tituladas Nobody’s Girl (“La chica de nadie”).

Giuffre, quien se suicidó el pasado abril, fue una de las víctimas del fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual a menores.

En sus memorias, Giuffre escribió que tuvo relaciones con Andrés en al menos tres ocasiones, siendo menor de edad, con la mediación de Epstein.

El hermano del rey siempre ha negado las acusaciones.

Semanas atrás se conoció que Andrés renunciaba a sus otros títulos, incluido el de duque de York, y a los privilegios que estos le conferían, días después de la publicación del libro.

Las hijas de Andrés, las princesas Eugenie y Beatrice, mantendrán sus títulos, siguiendo las cartas patentes del rey Jorge V, de 1917.

Aceptación

Se ha informado de que Andrés aceptó la decisión del Rey, aunque sigue negando los cargos en su contra.

Se espera, además, que la madre de sus dos hijas, su exesposa Sarah Ferguson, también deje las residencias reales y se reacomode en un lugar privado.

La reportera de la BBC Helena Wilkinson, desde Windsor, asegura que el comunicado de Buckingham tiene un mensaje importante en referencia al caso Epstein, a pesar de no nombrarlo directamente.

“Las últimas palabras del comunicado del Palacio son reveladoras”, explica Wilkinson, que cita: “Los pensamientos del Rey y la Reina han estado, y siempre estarán, con las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso”.

“Si recordamos el comunicado que Andrés emitió hace unas semanas, cuando anunció que renunciaba a sus otros títulos y honores, no hubo ninguna mención a sus pensamientos ni condolencias hacia las víctimas y sobrevivientes”, señala Wilkinson.

Una “victoria” para una “chica común”

El anuncio del Palacio de Buckingham hizo que la familia de Virginia Giuffre emitiera un comunicado refiriéndose a la decisión de Carlos III como “una victoria”.

“Hoy, una joven estadounidense común y corriente, de una familia estadounidense común y corriente, derrocó a un príncipe británico con su verdad y su extraordinario valor”, dijeron su hermano Skye Roberts y su cuñada Amanda en el texto.

“Virginia Roberts Giuffre, nuestra hermana, quien era una niña cuando fue agredida sexualmente por Andrés, jamás dejó de luchar por la justicia por lo que le sucedió a ella y a innumerables sobrevivientes como ella”, prosiguieron.

“Hoy, declara su victoria. Nosotros, su familia, junto con sus hermanas sobrevivientes, continuamos la lucha de Virginia y no descansaremos hasta que todos los abusadores y cómplices vinculados a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell rindan cuentas ante la justicia”.

Una decisión “significativa”

Análisis de Noor Nanji, reportera de Cultura de BBC News

Tras un par de semanas de intenso escrutinio sobre el príncipe Andrés, parecía que un anuncio como este era inevitable.

Sin embargo, no se puede exagerar la importancia de esta decisión.

Para alguien que disfruta de los privilegios de la vida real, esto será un duro golpe personal y, probablemente, muy humillante.

Andrés pierde su título de príncipe y abandona su residencia en Windsor, el Royal Lodge, apenas unas semanas después de renunciar a sus otros títulos reales, incluido el de duque de York.

Las negociaciones no habrán sido fáciles. Pero el palacio era plenamente consciente del ambiente que se respiraba y de la imagen que proyectaba todo esto ante el público.

Se ha intensificado la atención sobre los vínculos de Andrés con Jeffrey Epstein, y hoy queda claro que esa presión se volvió insoportable.

Andrés siempre ha negado haber cometido delito alguno.

Pero las últimas palabras de la declaración de este jueves son reveladoras: los reyes dejan muy claro que sus “pensamientos y más sinceras condolencias” han estado, y seguirán estando, con las víctimas y sobrevivientes “de cualquier forma de abuso”.

Una “rareza en la historia británica”

Dominic Casciani, corresponsal legal BBC News

La revocación de un título principesco es tan infrecuente en la historia legal y monárquica británica que la última persona en sufrir una caída en desgracia pública de tal magnitud fue Ernesto Augusto, duque de Cumberland y Teviotdale, conde de Armagh.

Dejó de ser príncipe tras la carnicería de la Primera Guerra Mundial.

Su delito fue apoyar a los alemanes, eligiendo esa rama de su familia, a pesar de ser descendiente directo del rey Jorge III.

El Parlamento británico tuvo que aprobar la inédita Ley de Privación de Títulos de 1917, que autorizó a los asesores del rey Jorge V a elaborar una lista negra de aristócratas que apoyaban a Alemania.

El 29 de marzo de 1919, Augusto fue expuesto públicamente en la Gaceta de Londres, el diario oficial de la monarquía, por figurar entre quienes, “durante la presente guerra, habían empuñado armas contra Su Majestad o Sus Aliados, o se habían adherido a los enemigos de Su Majestad”.