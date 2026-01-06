El Rey Felipe VI y la Princesa Leonor, tándem militar frente a una Reina Letizia bicolor en la Pascua Militar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La primera cita oficial del año ha llevado de nuevo a los Reyes Felipe y Letizia y a la Princesa Leonor al Palacio Real de Madrid para presidir la tradicional Pascua Militar, un acto castrense cargado de simbolismo que inaugura el calendario institucional de la Casa Real cada 6 de enero.

La ceremonia, celebrada en el Patio de la Armería y en el Salón del Trono, ha vuelto a reunir a la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en una jornada marcada por la solemnidad, el balance del año militar y la imposición de condecoraciones a civiles y militares por sus méritos.

En clave estilística, la jornada ha dejado una imagen muy coordinada de la Familia Real: el Rey Felipe VI y la Princesa Leonor han lucido uniforme de gala, mientras que la Reina Letizia ha apostado por la sobriedad del blanco y negro.

El monarca, como capitán general de las Fuerzas Armadas, ha llevado el uniforme de gala del Ejército de Tierra, con las condecoraciones y bandas propias de su rango, a juego con el de su hija, que también ha optado por el uniforme de gala de su arma, en su caso el del Ejército del Aire y del Espacio, en coherencia con la fase de formación militar que cursa actualmente en la Academia General del Aire de San Javier.

La princesa Leonor, durante la Pascua Militar, en el Palacio Real, a 6 de enero de 2026, en Madrid (España). La Pascua Militar es una ceremonia que celebra la recuperación de la localidad menorquina de Mahón el 6 de enero de 1782, que se encontraba en poder de los ingleses, durante la cual se realiza un balance de las vicisitudes del año anterior y se marcan las líneas de acción que se desarrollarán en el siguiente. Durante el acto, se rinden honores mediante el himno nacional y una salva de 21 cañonazos, y el Rey Felipe VI pasa revista. Posteriormente, se realiza la imposición de condecoraciones militares a aquellos civiles y miembros de las Fuerzas Armadas que se han hecho acreedores de ellas durante el año vencido. Diego Radamés/POOL 06/1/2026

Para Leonor, que cumple su tercer año consecutivo en la Pascua Militar, este atuendo supone un nuevo paso en la visualización de su papel como heredera al trono y futura jefa de las Fuerzas Armadas.

La Reina Letizia, por su parte, ha vuelto a demostrar su inclinación por la discreción en este acto, optando por una larga falda negra combinada con una blusa blanca plisada de mangas acampanadas, un look sobrio y bicolor que respeta el protocolo y refuerza la seriedad de la cita.

En la parte exterior del acto, donde las bajas temperaturas se dejaban notar en el Patio de la Armería, la reina ha completado el conjunto con un abrigo-capa de cuello de pelo, una prenda que ya se ha convertido casi en un clásico de su vestuario de invierno para este escenario.

Los tres han accedido al Palacio Real por la Puerta de la Almudena, donde han sido recibidos por las principales autoridades militares y civiles, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, como máxima representante del Gobierno en ausencia del presidente Pedro Sánchez, que se encontraba en París participando en una reunión con Emmanuel Macron sobre la situación de la guerra de Ucrania.

Tras la interpretación del himno nacional y la tradicional salva de 21 cañonazos, el rey ha pasado revista a la unidad de honores antes de trasladarse al interior del Palacio junto a la reina y la princesa para los saludos protocolarios y el posterior discurso.

La Pascua Militar de 2026 llega en un momento clave para la formación castrense de Leonor, que culminará este año su etapa en el Ejército del Aire tras su paso previo por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval, un itinerario que se ha reflejado también en la evolución de los uniformes que ha lucido en las tres Pascuas anteriores.

En esta edición, su presencia uniforme de gala azul marino, con las condecoraciones y la banda azul celeste de la Orden de Carlos III, consolida la imagen de una heredera plenamente integrada en la agenda institucional y en el papel militar que la Corona asume en España.