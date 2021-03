El Salvador rinde homenaje a trabajadores de la salud muertos por la Covid-19

IN MEMORIAN

Karen perdió a su madre enfermera, y Cecilia, a su esposo médico, en la lucha contra la Covid-19 en El Salvador. Este jueves, ambas se reunieron a recordarlos junto a familiares de otras 200 víctimas, cuyos rostros se plasmaron en gigantescas fotografías exhibidas en una plaza de la capital.

Las imágenes en blanco y negro, cada una de casi un metro, inmortalizaron a médicos, enfermeras y laboratoristas que fallecieron en el último año peleando en la primera línea contra la pandemia, en distintos hospitales del país.

“Creo que todas las personas que estamos aquí hemos aprendido a sobrellevar el dolor y la pérdida”, dijo Karen Flores a la AFP.

“Yo la recuerdo (a mi madre) siempre de la manera más amena y alegre (...) ella prefería estar muchas veces en su trabajo que en su casa, porque ella decía que se debía a sus pacientes”, contó.

Karen todavía llora a su madre, Gertrudis Cecilia Morales, quien murió el 29 de junio de 2019 tras haber combatido el virus en el hospital para niños Benjamín Bloom de San Salvador.

Cerca estaba Laura Laínez, viuda del médico neurocirujano Edgardo Rivas Molina, quien trabajaba en el hospital público San Rafael en la ciudad de Santa Tecla, 10 kilómetros al oeste de la capital.

“Mi esposo sí fue un héroe porque él, a pesar de los riesgos que conlleva esta pandemia, decidió seguir trabajando (...) Para nosotros (su muerte) ha sido una gran tragedia, no solo para mis hijas, para mí y su familia, sino para sus pacientes”, dijo Laura.

La exposición itinerante se colocó en una plaza frente a dos hospitales en San Salvador, y expuso los rostros de unos 200 trabajadores de salud fallecidos por la Covid-19, del sistema público y privado, según el organizador Movimiento por la Salud Salvador Allende.

Lourdes abrazaba la foto de su esposo fallecido, el doctor Carlos Enrique Tovar. “Yo le dije que ya no fuera al consultorio, que lo cerrara, pero me dijo que no podía hacerlo, que eso iba en contra del juramento hipocrático y para eso había estudiado, para salvar vidas”, recordó.

El ministerio de Salud de El Salvador no precisó cuántos trabajadores de la salud murieron a causa de la pandemia.

La exposición recorrerá otros lugares del país en los próximos días.

Cifras oficiales indican que el país registra 62,531 casos de Covid-19, entre ellos 1,962 fallecidos.