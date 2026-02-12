El secretario de Energía de Estados Unidos visita campo petrolero operado por Chevron en Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó este jueves con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, las instalaciones de una de las plantas que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco de Venezuela, una zona que se extiende por el este del país y que contiene las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.

“Visita de la presidenta (E.) Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Wright a empresa mixta Petro Independencia de la Faja Petrolífera del Orinoco”, dijo el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, en un mensaje en Telegram que acompañó con una foto de la mandataria encargada y el funcionario estadounidense vestido con overol.

Fotografía difundida por el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez (c), junto al secretario de Energía de EUA, Chris Wright (c-i), este jueves, en una de las plantas que opera Chevron en la faja del Orinoco (Venezuela). EFE/ Ministerio de Comunicación e Información

La Faja Petrolífera del Orinoco es una zona que abarca 55,314 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este).

Según la estatal PDVSA, contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en “la mayor reserva de crudo en el mundo”, con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos.

Las instalaciones que visita Wright junto a Rodríguez están ubicadas en Morichal, en el sur del estado Monagas.

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela, donde tiene una participación minoritaria en empresas mixtas con PDVSA y desarrolla cuatro proyectos petroleros y uno de gas.

Wright llegó el miércoles a Caracas para reunirse con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, e impulsar un “histórico” acuerdo energético a largo plazo. De momento, no se conoce el período exacto.

La visita de Wright es también la primera de un alto funcionario de EUA tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

En la víspera de la visita, el Departamento del Tesoro de EE.UU. relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

El pasado 29 de enero, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera.