Panamá, 22 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ESTADOS UNIDOS

    El show de Jimmy Kimmel regresa este martes a la programación de ‘ABC’ tras suspensión

    EFE
    El show de Jimmy Kimmel regresa este martes a la programación de ‘ABC’ tras suspensión
    Fotografía de archivo del 10 de marzo de 2024 del presentador Jimmy Kimmel. EFE

    La cadena ABC anunció que, a partir de este martes, reincorporará a su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras sus comentarios sobre Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

    +info

    Figuras de la televisión expresan su apoyo a Jimmy KimmelQuién es Jimmy Kimmel y qué dijo sobre el asesinato de Charlie Kirk para que suspendieran su programa de TV

    ABC hizo el anuncio este lunes tras mantener conversaciones con su empresa matriz Disney sobre la suspensión, que le ha costado a la compañía múltiples críticas.

    Un portavoz de Disney explicó que la cadena decidió suspender la producción del popular programa “para evitar agravar aún más” la situación que atravesaba el país tras la muerte de Kirk.

    “Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días en conversaciones con Jimmy y, tras ellas, decidimos regresar el programa este martes”, agregó el portavoz.

    El regreso del programa se da después de una gran polémica por la decisión de la cadena de silenciar al comediante, en la que defensores de los derechos y la libertad de prensa consideraron que era una violación a la libertad de expresión cobijada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

    La cancelación a Kimmel se dio horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el programa del comediante.

    Este lunes, unos 400 artistas -incluidas legendarias estrellas de Hollywood- firmaron, junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una carta abierta en la que solicitan el apoyo del público para condenar la suspensión, calificada como indefinida, y defender la libertad de expresión.

    La avalancha de críticas -incluidas las de figuras republicanas como el senador Ted Cruz- llevó a la Casa Blanca a negar, el pasado sábado, cualquier implicación en la suspensión del programa de Kimmel a raíz de los comentarios que hizo tras el asesinato de Kirk.

    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes en una entrevista con Fox News que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no ejerció ninguna presión”.

    No obstante, Trump celebró la suspensión del comediante y amenazó con retirar los permisos de emisión a los canales que lo critiquen, argumentando que aquellos con licencia no están autorizados a ir en su contra.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más