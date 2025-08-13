Panamá, 13 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Visita

    El subsecretario de Estado de Estados Unidos llega a Bogotá para asistir a funeral de Uribe Turbay

    EFE
    El subsecretario de Estado de Estados Unidos llega a Bogotá para asistir a funeral de Uribe Turbay
    Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos. EFE/Archivo

    El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llegó este miércoles a Bogotá para asistir al funeral del asesinado senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, informó la embajada de ese país.

    +info

    Gobierno decreta un día de duelo y bandera a media asta por Miguel Uribe TurbayUna tragedia que se repite 34 años después: la historia de Diana Turbay y Miguel Uribe, madre e hijo, asesinados en ColombiaLa ONU condena asesinato de Miguel Uribe Turbay y pide unidad en Colombia

    “Recibí al vicesecretario de Estado Christopher Landau quien llegó a Bogotá para participar en las exequias del Senador Miguel Uribe Turbay, en una clara muestra del compromiso y la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo colombiano”, manifestó hoy el jefe de la misión estadounidense, John T. McNamara, en su cuenta de X.

    Uribe Turbay, de 39 años, y una de las figuras del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, falleció el lunes, 64 días después de haber sido gravemente herido a tiros en un atentado cuando hacía campaña en Bogotá para las elecciones presidenciales de 2026.

    McNamara, que es embajador encargado en Bogotá, se había reunido con Uribe Turbay el 6 de junio, un día antes de que el político fuera víctima del mortal atentado, y el lunes por la noche acudió al Salón Elíptico del Capitolio Nacional donde es velado el senador, para acompañar a sus familiares.

    “Agradecemos su presencia (de Landau) en este momento de profundo duelo, rindiendo homenaje a la memoria y el legado de un líder valiente, un visionario y un mártir de la democracia”, agregó McNamara.

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y varios políticos de ese país han condenado el asesinato de Uribe Turbay, un crimen que ha conmocionado a Colombia.

    “Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables”, expresó Rubio en X al conocer la noticia del fallecimiento.

    Las exequias de Uribe Turbay se celebrarán al mediodía de este miércoles en la Catedral Primada de Colombia con una misa oficiada por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Tal Cual del 11 de agosto de 2025. Leer más
    • Banco japonés Mizuho, interesado en financiar el tren Panamá–David. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más